Putin mówi o ewentualnej współpracy z USA i Ukrainą. Chodzi o infrastrukturę

Prezydent Rosji Władimir Putin i premier Słowacji Robert Fico przybyli do Pekinu na obchody 80. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Przy okazji odbyli rozmowę, której części mogli przysłuchiwać się dziennikarze.

Putin o zaporoskiej elektrowni jądrowej

Agencja Interfax zwróciła uwagę na fragment wypowiedzi Putina. – Możemy współpracować z amerykańskimi partnerami w sprawie elektrowni jądrowej w Zaporożu. Zasadniczo pośrednio omawialiśmy z nimi te kwestie – powiedział Putin. Dodał, że dotyczy to "również strony ukraińskiej".

– A jeśli pojawią się sprzyjające okoliczności – rozmawialiśmy o tym z naszymi amerykańskimi kolegami –moglibyśmy nawet we trójkę podjąć pracę w elektrowni jądrowej w Zaporożu – mówił polityk.

Przypomnijmy, że w toku agresji na Ukrainę Zaporożańska Elektrownia Jądrowa – mówi się w Zaporożu, ale jest położona w pobliskim mieście Enerhodar – wpadła w ręce wojsk rosyjskich. Formalnie rzecz biorąc operatorem elektrowni jest ukraiński Enerhoatom, ale w praktyce nie kontroluje obiektu.

Wszystkie sześć reaktorów elektrowni jądrowej znajdują się obecnie w stanie "zimnego wyłączenia" od 2024 roku.

Prezydent Rosji przypomina: Nie sprzeciwiamy się wejściu Ukrainy do UE

Podczas rozmowy pojawił się temat wojny na Ukrainie i ewentualnych rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowem. Władimir Putin powtórzył wielokrotnie wyrażane stanowisko ws. ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

– Jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, nigdy się temu nie sprzeciwialiśmy. Jeśli chodzi o NATO, to jest inna sprawa, tutaj mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nie tylko dzisiaj – zaznaczył prezydent Rosji.

Putin przypomniał, że w perspektywie Moskwy na przestrzeni lat "NATO starało się wchłonąć niemal całą przestrzeń postsowiecką". Prezydent tłumaczył, że Rosja musiała zareagować na te działania. Putin skomentował też głosy niektórych czołowych polityków państw Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczących możliwego ataku Rosji na Europę, nazywając je "prowokacją lub kompletną niekompetencją". Jego zdaniem nie mają one żadnych podstaw.

