Siedem krajów sprzeciwia się zaproszeniu Ukrainy do NATO

Dziennikarze podają, że Niemcy i Stany Zjednoczone należą do największych krajów, które sprzeciwiają się rozszerzeniu Sojuszu o Ukrainę. Joe Biden i Olaf Scholz obawiają się, że zostaną wciągnięci w wojnę z Rosją.

Węgry i Słowacja również stawiają weto. Premier Węgier Viktor Orban zdecydowanie sprzeciwia się akcesji Ukrainy. Z kolei premier Słowacji Robert Fico przestrzegł na początku tego miesiąca, że przystąpienie Ukrainy do NATO "będzie dobrą powodem do wybuchu trzeciej wojny światowej” i obiecał, że "nigdy się na to nie zgodzi”.

Jeden z urzędników NATO powiedział portalowi, że Belgia, Słowenia i Hiszpania również są przeciwne zapraszaniu Ukrainy do grona sojuszników. Jednak przywódcy tych państw "chowają się za plecami USA i Niemiec”.

Inny rozmówca dziennikarzy stwierdził, że kraje te "popierają ideę [rozszerzenia NATO – przyp. red.] w sposób abstrakcyjny", ale gdy tylko "zbliży się ona do realizacji”, zaczną się jej publicznie sprzeciwiać. Postawa tych państw wyraźnie odróżnia je od np. państw bałtyckich i Polski, które z większym entuzjazmem podchodzą do idei zaproszenia Ukrainy do NATO.

Jednocześnie rozmówcy Politico starali się podkreślać, że ani USA, ani Niemcy nie wykluczają ewentualnego wejścia Ukrainy do sojuszu. Administracja Bidena od dawna stoi na stanowisku, że akcesja do NATO nastąpi po zakończeniu wojny, ale nie określiła żadnych konkretnych terminów.

Droga Ukrainy do NATO

30 września 2022 roku Ukraina oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo w NATO. Na początku października 2024 r., po spotkaniu z nowo mianowanym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina może zostać 33. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stała przedstawicielka USA przy NATO w administracji prezydenta Joe Bidena Julianne Smith powiedziała, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze gotowe, aby wysłać Ukrainie zaproszenie do sojuszu. Według niej kwestia ta nie jest obecnie poruszana.

Minister obrony Francji Sebastien Lecornu powiedział, że Paryż nie jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy do Sojuszu. Kwestia ta zależy jednak od przyszłej administracji USA.

