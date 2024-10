Francja chce "natychmiastowo" Ukrainy w NATO. Zaskakująca deklaracja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził niedawno zachodnie stolice, aby przedstawić "plan zwycięstwa" kluczowym państwom pomagającym Ukrainie. Zaprezentował dokument także Radzie Najwyższej Ukrainy. Plan składa się z punktów o charakterze militarnym, gospodarczym i politycznym. Pierwszy punkt planu zakłada "zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO".

– Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO, jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami – powiedział minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot, który spotkał się w sobotę na wspólnej konferencji z swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą w Kijowie. – Paryż jest otwarty na pomysł natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO – dodał.

Barrot stwierdził również, że jeśli okaże się prawdą, iż Korea Północna wysyła wojska, aby wesprzeć Rosję na wojny z Ukrainą, będzie to poważna eskalacja, a także sygnał, że Kremlowi idzie coraz gorzej na froncie.

– Zaangażowanie wojsk Korei Północnej w rosyjską inwazję na Ukrainę byłoby ogromnym ryzykiem eskalacji – oświadczył minister Sybiha.

Rosja: Przyjęcie Ukrainy do NATO doprowadzi do eskalacji

"Przyjęcie Ukrainy do NATO uniemożliwi polityczne i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, a także doprowadzi do jego eskalacji" – oświadczyło w sobotę w oświadczeniu rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Moskwa ustosunkowała się w ten sposób do wypowiedzi sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, który w piątek po spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli potwierdził wcześniejszą deklarację, że Ukraina będzie w przyszłości członkiem organizacji.

Stany Zjednoczone nie uległy naciskom Kijowa i jednoznacznie odpowiedziały ws. jej członkostwa w NATO w najbliższej przyszłości. – NATO nie planuje w najbliższej przyszłości zaproszenia Ukrainy – oświadczyła ambasador USA przy Sojuszu Julianne Smith, podkreślając że stanowisko w tej sprawie jest "bardzo jasne".

