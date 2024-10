Zełenski ma propozycję dla Putina. Podał dwa warunki

O tym, co mogłoby utorować drogę do negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie udzielonym "Financial Times".

Zełenski: To byłby ważny krok w kierunku deeskalacji konfliktu

– Może zostać podjęta decyzja o bezpieczeństwie energetycznym. Innymi słowy: my nie atakujemy ich infrastruktury energetycznej, oni nie atakują naszej. Czy może to doprowadzić do zakończenia gorącej fazy wojny? Myślę, że tak – powiedział ukraiński przywódca.

– Gdyby Moskwa i Kijów zgodziły się na zakończenie ataków na swoje infrastruktury energetyczne, byłby to ważny krok w kierunku deeskalacji konfliktu – ocenił.

Drugim z wymienionych przez Zełenskiego warunków ma być nieatakowanie przez siły rosyjskie statków handlowych na Morzu Czarnym. Według niego, mógłby to być sygnał, że Kreml jest gotowy zakończyć wojnę.

Prezydent Ukrainy wyraził jednak przekonanie, że otwartość Rosji na negocjacje dotyczące zakończenia wojny jest obecnie zależna przede wszystkim od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Plan zwycięstwa Zełenskiego. Jasne stanowisko Putina

Ledwie przed kilkoma dniami rosyjski przywódca Władimir Putin zapowiedział, że w wojnie z Ukrainą nie ma zamiaru odpuścić i walka będzie trwała aż do zwycięstwa Rosji.

Putin odniósł się do głośnej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który postawił kwestię przystąpienia do NATO lub posiadania broni nuklearnej jako alternatywy dla bezpieczeństwa kraju. Putin stanowczo odrzucił możliwość dopuszczenia do zbrojeń jądrowych Ukrainy. Nazwał taki scenariusz "niebezpieczną prowokacją", podkreślając, że Rosja nie zaakceptuje takiego rozwoju wydarzeń.

Jednocześnie, choć prezydent Putin nie potrafił stwierdzić, kiedy jego armia pokona Ukrainę na polu walki, oświadczył, że siły rosyjskie są gotowe walczyć dalej, aż do osiągnięcia zwycięstwa. Przekonywał, że wojska stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie.

