Widzą szansę, ale nie sprzedają. Niepokojące dane ws. eksportu

M.in. z tych powodów jedynie 29 proc. przedstawicieli MŚP kieruje część swojej sprzedaży poza Polskę. Z kolei 82 proc. tych, którzy już eksportują, wybiera na ten cel kraje UE.

Według raportu "Trendy w sektorze MŚP i e-commerce", wartość prowadzonego "cross-border commerce" ujawnia ogromny, niewykorzystany potencjał, bo jedynie 29 proc. przedstawicieli MŚP kieruje część swojej sprzedaży poza Polskę. Ankietowani przedsiębiorcy wskazują w tym miejscu na konkretne bariery: 59 proc. obawia się kosztów wysyłek międzynarodowych, 52 proc. trudności prawno-podatkowych, a 47 proc. – ryzyka związanego z nieuczciwymi klientami czy zwrotami z zagranicy. Sektor małych i średnich przedsiębiorców odpowiada za 99,8 proc. biznesu w Polsce, a blisko 20 proc. firm prowadzi działalność handlową.

Wyjątkowe możliwości dla sektora

"Polska jest członkiem Unii Europejskiej od ponad dwóch dekad. To stwarza wyjątkowe możliwości dla sektora MŚP, który chce rozwijać swój biznes poza granicami kraju. Kupujący online cenią sobie szeroki wybór i atrakcyjne ceny. Możliwość zakupu produktów z innego kraju – często unikalnych i różniących się od lokalnej oferty – jest dla nich dużą wartością. Warto podkreślić, że marka 'Made in Poland' coraz częściej kojarzy się także z bardzo dobrą jakością. To silny atut dla polskich firm, które chcą zaistnieć za granicą. Dane z raportu nie tylko unaoczniły nam skalę wyzwań, ale też potwierdziły, że polscy przedsiębiorcy mają realne szanse, by dynamicznie zwiększać swoją obecność na globalnym rynku. Naszą intencją w DPD jest zatem nie tylko realizacja procesu logistycznego, ale też doradztwo – tak, aby logistyka wspierała rozwój firm i wpisywała się w ich strategię międzynarodowej ekspansji" – powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu DPD Polska Łukasz Zembowicz, cytowany w komunikacie.

W odpowiedzi na wyniki raportu "Trendy w sektorze MŚP i e-commerce" DPD Polska oraz Polska Agencja Handlu i Inwestycji uruchomiły platformę edukacyjną czasnaeksport.eu, której celem jest wsparcie sektora w ekspansji na rynki zagraniczne, podano także.

