Powstanie nowa fabryka amunicji. PGZ zawarła umowę z Francuzami

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała w oficjalnym komunikacie, że wraz ze spółką zależną MESKO podpisały dwa strategiczne porozumienia z firmą EURENCO z Francji. Transakcja dotyczy technologii produkcji ładunków modularnych oraz zabezpieczenia dostaw kluczowych surowców.

Umowa PGZ z EURENCO

Ładunki modularne to modułowe ładunki miotające do amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm — czyli gotowe, standaryzowane "wkładki" prochowe stosowane w procesie wystrzeliwania pocisków. Ich celem jest regulacja siły wystrzału (zasięgu/toru) poprzez dodawanie/odjmowanie pojedynczych modułów ładowych przy danym naboju.

W ramach przedsięwzięcia powstanie spółka typu joint venture, która będzie odpowiedzialna za produkcję ładunków modularnych na terenie Polski. Porozumienie zostało podpisane przez Adama Leszkiewicza, prezesa zarządu PGZ, Thierry’ego Francou, prezesa EURENCO, oraz przedstawicieli zarządu MESKO.

"Zdolności produkcyjne, które powstaną w wyniku tej inicjatywy, umożliwią zaspokojenie potrzeb Fabryki nr 1 oraz Fabryki nr 2, będących częścią klastra amunicyjnego PGZ. Klaster ten obejmuje trzy fabryki amunicji 155 mm" — podkreślono w komunikacie. Zakłady powstaną w Pionkach. Wartość inwestycji szacowana jest na 1–2 miliardy złotych, a pełne moce produkcyjne planowane są do 2028 roku.

Polska Grupa Zbrojeniowa zapowiada, że docelowo w Polsce będzie produkowanych co najmniej 600 tys. sztuk ładunków modularnych rocznie. Jak wskazuje, jeżeli zajdzie potrzeba możliwe będzie również pozyskiwanie dodatkowych ładunków z Francji.

List intencyjny w sprawie surowców

Drugim podpisanym dokumentem był list intencyjny dotyczący "zabezpieczenia dostaw strategicznych surowców". Jak pisze PGZ, w połączeniu z wcześniejszymi umowami z partnerami zagranicznymi, daje to Polsce możliwość osiągnięcia "pełnej suwerenności w produkcji kompletnej amunicji 155 mm".

