Posłowie PiS chcą wyjaśnień od rządu. "Czy pieniądze idą na polski przemysł zbrojeniowy?"

Na początku września szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz triumfował. – Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego. Chcemy, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego, obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych. To będzie także wsparcie zdolności strategicznych, ochrona infrastruktury krytycznej, mobilności wojsk oraz cyberprzestrzeni – przekazał lider PSL.

Opozycja pyta jednak, czy środki z unijnego programu będą inwestowane w rozwój polskiej zbrojeniówki. – Wiadomo, że do zbudowania silnego systemu odporności państwa potrzebne są pieniądze. I te pieniądze zostawiliśmy naszym następcom i patrzymy im na ręce, jak oni je wydają. Nie znam przykładu silnego państwa, które nie opiera swojej siły o przemysł zbrojeniowy – powiedział podczas briefingu prasowego w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki.

– Dzisiaj naszym podstawowym warunkiem odporności państwa jest to, żebyśmy budowali polski przemysł zbrojeniowy – ten prywatny i ten państwowy. Stoimy dzisiaj przed dramatycznym pytaniem, na co idą te pieniądze – czy wzmacniają polski przemysł? Jak patrzę na zakupy, które są dokonywane, to tak się nie dzieje. Apeluję do premiera Tuska, aby zrobił wszystko i wykorzystał każdą złotówkę na budowę polskiego przemysłu zbrojeniowego – wskazał Morawiecki.

Morawiecki: Kupujemy za granicą sprzęt, który produkują polskie firmy

Polityk zauważył, że "kupujemy od amerykanów pociski Javelin za 2 mld zł, podczas gdy mamy swoje pociski Pirat w Mesko. Mamy nasze pociski, które są ich odpowiednikami". Wyliczał dalej: – Granatniki kupujemy ze Szwecji za ponad 6,5 mld zł, podczas gdy sam wizytowałem nasze zakłady w Tarnowie, które spokojnie mogłyby produkować granatniki. Kupujemy radary morskie od izraelskiej firmy, podczas gdy polskie firmy mogłyby produkować takie radary.

– O co tu chodzi? Kupujemy drony od producentów zagranicznych, po co? Mamy polskie znakomite firmy i kupujemy zagraniczne. Dość tego. Apeluję o natychmiastowe przerzucenie tej wajchy na zakup u polskich producentów. Mamy polskich producentów i powinniśmy stosować dla nich preferencje. Apeluję do rządzących, aby przestawić strumień pieniędzy w kierunku polskich producentów – podkreślił wiceprezes PiS.

PiS chce wyjaśnień na sejmowej komisji

Z kolei europoseł Michał Dworczyk powiedział, że PiS chce zwołania "sejmowej komisji obrony narodowej i przedstawienia informacji, jak mają być wydatkowane środki z programu SAFE i czy przypadkiem nie jest prawdą, że mają być wydatkowane za granicą".

– Na forum PE, kiedy był opracowywany program SAFE, zawsze kiedy zgłaszaliśmy poprawki, dzięki którym te środki miały być dostępne w krajach najbardziej zagrożonych rosyjską agresją, były odrzucane. Prosimy polityków PO o zaprzestanie kłamania nt. budżetu obronnego Polski. Słyszeliśmy, że budżet na wydatki obronne będzie zwiększony. Nic bardziej kłamliwego. Nie ma żadnych nowych pieniędzy. Tych pieniędzy cały czas jest tyle samo albo i mniej. Zacznijcie od zaprzestania dezinformacji – podkreślił były wiceminister obrony.

