Tak UE szykuje się na wojnę. Komisja Europejska ogłasza plany obronne
Unia Europejska

Dodano: 
Flagi Unii Europejskiej
Flagi Unii Europejskiej Źródło: Pixabay
Tarcza antydronowa na wschodniej flance ma być kluczowym projektem obronnym UE. Zapora ma działać już pod koniec przyszłego roku – wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza".

Dziennik informuje, że poznał treść dokumentu pt. "Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 r.". Dodaje, że to "wielki plan inwestycji zbrojeniowych w UE", który w czwartek (16 października) ma ogłosić KE.

"Z tonu dokumentu wynika, że Komisja chce, by siły zbrojne krajów członkowskich były w stanie przewidywać wszelkie kryzysy związane z obronnością, w tym działania wojenne o wysokiej intensywności, przygotowywać się do nich i reagować na nie" – czytamy na pierwszej stronie czwartkowego wydania "GW".

Gazeta podkreśla, że wymaga to "rozwoju zdolności niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych działań wojennych" i musi być "dostosowane do wymagań pól bitewnych przyszłości, zgodnie ze zmieniającym się charakterem działań wojennych".

Priorytetem ochrona wschodniej flanki NATO przed Rosją

Jak czytamy, autorzy dokumentu nie kryją, że chodzi o możliwy atak Rosji, określanej jako "stałe zagrożenie" dla europejskiego bezpieczeństwa, na europejskie kraje NATO. Z dokumentu wynika, że projekty ochrony wschodniej flanki NATO, czyli w dużej mierze polskiej granicy wschodniej, będą miały priorytet.

"Unia chce też ochrony żeglugi na Bałtyku i Morzu Czarnym, której zagraża m.in. rosyjska flota cieni, chce chronić granice lądowe krajów graniczących z Rosją i Białorusią, a także ich przestrzeń powietrzną" – czytamy w tekście.

"Po nalocie rosyjskich dronów na Polskę 9 września priorytetowo traktowany jest mur antydronowy, który ma chronić Unię przed tego typu zagrożeniami" – wskazuje "Wyborcza". Podaje, że "sprawa jest pilna, dlatego pierwsze przetargi na systemy antydronowe mają zostać rozpisane na początku 2026 r., a mur ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną pod koniec przyszłego roku".

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Gazeta Wyborcza
