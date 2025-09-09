Unijne pożyczki na obronność. "Polska będzie największym beneficjentem"

Komisja Europejska poinformuje we wtorek o przyznaniu państwom członkowskim Unii Europejskiej pożyczek z programu SAFE. Do rozdzielenia jest 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na sprzęt wojskowy i amunicję. Wnioski do KE o udzielenie pożyczek złożyło 19 krajów.

Pod koniec lipca wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska złożyła deklarację na zaciągnięcie pożyczki w ramach unijnego programu SAFE na kwotę 45 mld euro. Jak wyjaśnił, pozyskane z tego źródła środki mają być przeznaczone na zwiększenie potencjału militarnego Wojska Polskiego oraz realizację programów bezpieczeństwa, w tym "Tarczy Wschód".

Tusk ogłasza sukces

– W sprawie bezpieczeństwa będziemy mieli dobrą informację. Nie chcę wyprzedzać faktów, (...) ale dzisiaj mogę już z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze europejskie na obronę z tzw. SAFE – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

– Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia, bo mówimy o dziesiątkach miliardów euro – dodał.

Program SAFE

Unijny program SAFE został zatwierdzony przez Radę UE w maju bieżącego roku. Zakłada zakup dodatkowej amunicji oraz inwestycje w obronę powietrzną i produkcję dronów, a także szkolenie i wyposażenie ukraińskich brygad. Obejmuje również bezpośrednie wsparcie dla ukraińskiego przemysłu obronnego, a także rozszerzony dostęp do usług kosmicznych.

W programie pożyczkowym będzie mogła uczestniczyć także Ukraina – we współpracy z co najmniej jednym krajem członkowskim UE. Z programu będą mogły korzystać też państwa stowarzyszone z UE, czyli Norwegia i Szwajcaria, a także kraje, które podpiszą specjalne porozumienia obronne, jak Wielka Brytania.

