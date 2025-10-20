"Halicki błagał". Bocheński o kulisach unijnej komisji

– Wspomniany mechanizm SAFE dotyczący obronności, którym chwali się Donald Tusk, to nie jest ani jego pomysł, ani jego wykonanie i polecam państwu zobaczenie negocjacji w komisji budżetowej na ten temat, w której europoseł Halicki w zasadzie błaga i prosi, żeby ich głos został wysłuchany. To jest jedno długie pasmo niepowodzeń – powiedział polityk PiS na konferencji prasowej.

W dalszej części wystąpienia Bocheński podkreślił, że umowa Mercosur w rzeczywistości ma na celu ratować niemiecki przemysł kosztem polskiego rolnika. – Nic nie zostało zrobione. Donald Tusk nawet nie udawał, że zamierza budować jakąkolwiek mniejszość blokującą. Nawet nie podjęto jakichś wysiłków przypominających wioskę potiomkinowską. Oni po prostu usiedli i powiedzieli "a my nie mamy nic do gadania, więc nie będziemy nic robić" – stwierdził europoseł.

"Rząd nieprawdopodobnych porażek"

– To jest rząd nieprawdopodobnych porażek na forum Unii Europejskiej, który szczyci się ładnymi zdjęciami, w ładnych miejscach, które każdy może sobie odwiedzić jeśli ma pasję turystyczną, ale nic z tego nie wynika. Kiedy mówimy o zapędach Ursuli von der Leyen w centralizacji Unii, wykraczania poza traktaty europejskie, budowanie superpaństwa poprzez zaciąganie wspólnego długu – kontynuował Tobiasz Bocheński na konferencji prasowej.

Bocheński skrytykował również wprowadzanie mechanizmu warunkowości, czyli rozwiązania, zgodnie z którym pieniądze do państw unijnych będą płynęły tylko wtedy kiedy te będą spełniać prawne wymogi Brukseli.

–Jeśli Komisji Europejskiej coś w jakimś kraju nie będzie podobało, to ten strumień pieniędzy zostanie powstrzymany. Cenzura internetu, liczne rozporządzenia Zielonego Ładu, które nie zostały ani zderegulowane, ani zmienione. Rząd Polski w tych sprawach nie ma nic do powiedzenia. To jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy – mówił dalej europoseł.

Czytaj też:

Pakt migracyjny nie będzie obowiązywać Polski? Przydacz nie ma złudzeńCzytaj też:

"Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz..". Kaczyński o Tusku