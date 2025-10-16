"Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz..". Kaczyński o Tusku

W środę (15 października) minęła druga rocznica wyborów parlamentarnych, po których władzę w Polsce przejęła koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. W czasie spotkania w Piotrkowie Trybunalskim premier Donald Tusk podsumował półmetek kadencji. Zmierzył się również z trudnymi pytaniami. Jedno z nich dotyczyło "100 konkretów na 100 dni rządów".

– Nie dostałem 100 proc. władzy. Mówiłem przed 15 października 2023, także tutaj, w Piotrkowie: "Głosujcie na mnie, będę miał władzę, to zrobię te 100 rzeczy". I gdybym miał 100 proc. władzy, byłoby 100 rzeczy. Dostałem 30, niecałe 31 proc. głosów. Mniej niż 1/3. (...) Więc zrobiłem 1/3 z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek? – powiedział.

Tusk zmienia zdanie ws. Mercosur?

Tusk odniósł się także do obaw polskich rolników dotyczących m.in. umowy UE z Mercosur. Szef rządu przekonywał, że ochrona przed nieuczciwą konkurencją "jest poza dyskusją". Jednocześnie zaznaczył, że musi brać pod uwagę interes całego społeczeństwa. – Jeśli zamkniemy się na resztę świata, chroniąc polskie produkty rolne, to równocześnie ograniczymy radykalnie możliwości eksportowe – tłumaczył.

Premier podkreślił, że musi mieć na uwadze interes polskiego konsumenta. – Konsumentów jest więcej niż rolników – argumentował.

Kaczyński o Tusku: Oderwany od rzeczywistości

Słowa Donalda Tuska ostro skrytykował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Tusk podobno wczoraj przyznał, że de facto umowa z krajami Mercosur nie jest taka zła, a on tak naprawdę nie rozumie, gdzie leży problem. Uznał też, że sprawa 100 konkretów jest zamknięta, bo skoro dostał tylko 31 proc. głosów, to zrealizował – wg swojego odczucia – raptem 1/3 obietnic. Ewidentnie oderwany od rzeczywistości" – napisał na platformie X.

twitter

"Wiedzieliśmy już, że nie szanuje inteligencji Polaków, ale teraz zaczyna mieć problemy z własną..." – dodał.

Czytaj też:

Tusk zamieścił krótkie nagranie. "Dla takich chwil naprawdę warto żyć"Czytaj też:

Deklaracja Tuska ws. aborcji. "Podejmiemy jeszcze jedną próbę"