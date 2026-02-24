Referendum w Krakowie. Gadowski: Sygnał pójdzie w Polskę

Wygląda na to, że w Krakowie będziemy mieli referendum nad odwołaniem prezydenta miasta i Rady Miasta. To pierwsze duże miasto, w którym taka akcja może się powieść. Należało do tej pory zebrać 58 tysięcy podpisów mieszkańców Krakowa. Trwa zbiórka podpisów, a jest już ponad 70 tysięcy podpisów zebranych, a więc wszystko wskazuje na to, że inicjatorzy zbiorą 100 tysięcy podpisów mieszkańców miasta, co jest już znaczącą liczbą, zważywszy na to, że Kraków ma około 800 tysięcy mieszkańców. I w ten sposób do referendum dojdzie jeszcze przed wakacjami.