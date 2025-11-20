Szykuje się zwrot w sprawie Hołowni? "Wiele osób go namawia"

Szymon Hołownia zadeklarował we wrześniu, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Wkrótce potem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

"Wiele osób go namawia". Hennig-Kloska o Hołowni

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła w Polsat News, że wybory przewodniczącego Polski 2050 odbędą się w styczniu. Jak dodała, nie podjęła jeszcze decyzji, czy w nich wystartuje, ale rozważa taką opcję. – Rozmawiamy wewnątrz partii, żeby wystawić mocnych kandydatów – podkreśliła.

– Tę kwestię muszę jeszcze przegadać z moimi najbliższymi współpracownikami, ale także z marszałkiem Hołownią, bo wiele osób namawia pana marszałka, żeby wystartował w tych wyborach i trzymał buławę przewodniczącego dalej – powiedziała Hennig-Kloska.

Zapytana, co na to Hołownia, odparła: – Nigdzie nie zdementował, że bierze taką rekomendację pod uwagę.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu

13 listopada Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Jego miejsce, zgodnie z umową koalicyjną, zajął Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Za wyborem Czarzastego głosowały we wtorek kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką jesienią 2023 r. zawarli liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

