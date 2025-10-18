Duńska firma wstrzymuje inwestycję w Polsce. Podano powód

O sprawie poinformował "Financial Times". Przyczyną wstrzymania inwestycji przez firmę Vestas jest niższy niż oczekiwano popyt na morską energetykę wiatrową w Europie.

W ubiegłym roku firma ogłosiła zamiar uruchomienia w 2026 roku zakładu w Szczecinie, w którym miały być produkowane łopaty wykorzystywane w turbinach wiatrowych. Zakład miał zatrudniać ponad tysiąc osób.

Plany zostały "wstrzymane z powodu niższego niż przewidywano popytu na morską energetykę wiatrową w Europie" – przekazała duńska firma dziennikowi "Financial Times".

Fabryka w Szczecinie miała wytwarzać łopaty do turbin przeznaczonych do pracy na morzu, zwłaszcza dla modelu V236-15MW, który Vestas uznawał za swój flagowy produkt. Duński koncern kupił już grunt pod zakład w 2023 roku oraz zainwestował w Polsce w zakład montażu gondoli oraz produkujący łopatki do turbin lądowych.

Polski rząd ma ambitny cel – do 2040 roku Baltic Power i inne duże projekty mają dostarczyć 18 GW mocy morskiej. To mniej więcej połowa obecnej mocy morskiej w Europie.

W Niemczech mniej energii z wiatru

Tymczasem w Niemczech Federalny Urząd Statystyczny przekazał, że w pierwszej połowie tego roku w Niemczech wyprodukowano więcej energii elektrycznej z węgla. Udział paliw kopalnych w całkowitej produkcji wzrósł do 22,7 proc.

W pierwszej połowie 2024 roku wynosił jeszcze 20,9 proc. O 1,7 pkt proc. wzrósł udział gazu (do 16,2 proc.) w niemieckim miksie energetycznym. Oznacza to, że udział paliw kopalnych w pierwszej połowie 2025 roku wzrósł o 3,8 pkt proc. do 42,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 10,1 proc. do 93,2 mld kilowatogodzin.

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii spadło o blisko 6 proc. – do 127,7 mld kilowatogodzin. Oznacza to, że prawie 58 proc. produkowanej w Niemczech energii pochodziło z odnawialnych źródeł (w 2024 roku było to prawie 62 proc.).

Produkcja energii wiatrowej spadła o około 18 proc., do 60,1 mld kilowatogodzin. Federalny Urząd Statystyczny wskazał, że spadek był wynikiem wyjątkowo słabej siły wiatru.

Energia wiatrowa pozostała najważniejszym źródłem energii w produkcji energii elektrycznej, stanowiąc 27,2 proc. Drugie miejsce zajmuje węgiel (22,7 proc.), trzecie – fotowoltaika (17,8 proc.), a czwarte – gaz (16,2 proc.).

