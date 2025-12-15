Ordo Iuris alarmuje. Rząd uderza w trwałość małżeństwa

W połowie listopada Przewodniczący Komitety Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował o przyjęciu projektu ustawy deregulacyjnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Zgodnie z propozycją rządu, w polskim systemie prawnym pojawiłaby się możliwość uzyskania rozwodu pozasądowego dla par bez małoletnich dzieci.

Ordo Iuris: Uderzenie w małżeństwo

Propozycję krytykuje Ordo Iuris. Jak wskazano w analizie prawnej, takie rozwiązanie uderza w konstytucyjną zasadę ochrony i opieki nad małżeństwem. Rozwód jest bowiem jak najbardziej dopuszczalny przez prawo, lecz stanowi wyjątek od reguły ochrony małżeństwa, które powinno być traktowane domyślnie jako instytucja trwała i nierozerwalna. Tymczasem liberalizacja przepisów dotyczących rozwodu jeszcze bardziej osłabia instytucję małżeństwa.

Prawnicy OI wskazują, że jedynym miejscem, gdzie powinna zapadać decyzja dotycząca formalnego zakończenia małżeństwa powinna być sala sądowa. Eksperci wskazali na doświadczenia Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Francji, które wprowadziły "rozwody ekspresowe” odpowiednio w 2001, 2005, 2015 i 2016 r., które sugerują, że samo umożliwienie tego rozwiązania powoduje nieodwracalną "katastrofę matrymonialną” – wprowadzone tam zmiany przyniosły nie tylko techniczne przyspieszenie procedury, ale także obniżenie trwałości małżeństwa w ogóle.

– Rządowy projekt zakłada zdegradowanie małżeństwa do poziomu "zwykłej umowy”, wbrew konstytucyjnej zasadzie ochrony i opieki nad tą instytucją. Państwo nie może "abdykować” i wycofywać się z suwerennej oceny dalszego potencjału związków małżeńskich (...) Dlatego projekt w obecnej postaci powinien zostać odrzucony przez Sejm RP albo zawetowany przez Prezydenta RP – powiedział adw. Nikodem Bernaciak, starszy analityk w Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

