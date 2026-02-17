Hiszpania: Kościół przeznacza swoje nieruchomości na mieszkania socjalne

Jest to odpowiedź Kościoła katolickiego na kryzys mieszkaniowy w tej części Hiszpanii.

Umowę w sprawie darmowego przekazania kościelnych nieruchomości w celu przeznaczenia ich na mieszkania socjalne podpisali 16 lutego przewodniczący Generalitat – władz wspólnoty autonomicznej Katalonii, Salvador Illa, oraz metropolita Tarragony, abp Joan Planellas, przewodniczący Tarragońskiej Konferencji Biskupiej, która grupuje biskupów barcelońskiej i tarragońskiej prowincji kościelnej.

Dokument jest „protokołem ramowym”, który nie zawiera ostatecznej listy budynków, lecz oznacza rozpoczęcie inwentaryzacji w ponad 2 tys. katalońskich parafii. Każda diecezja ma określić, które nieużywane już przez Kościół, a będące jego własnością seminaria duchowne, plebanie, inne budynki, mieszkania i tereny mogą być scedowane na rzecz stworzenia mieszkań socjalnych.P

Pionierska inicjatywa

Porozumienie przewiduje stworzenie technicznej grupy roboczej, składającej się z pięciu przedstawicieli władz i pięciu przedstawicieli Kościoła, która będzie zbierać się co pół roku. Przekazanie nieruchomości będzie darmowe, a władze zapewnią ich adaptację na potrzeby mieszkań socjalnych. Kościół nie straci jednak prawa własności, a jedynie użyczy ich na okres od 30 do 50 lat, w zależności od konkretnego przypadku.

Przypominając o „historycznej roli Kościoła w zaradzaniu ubóstwu”, abp Planellas stwierdził, że obecna decyzja jest jedynie „ziarnkiem piasku” dokładanym przez Kościół w sytuacji, gdy 25 proc. mieszkańców Katalonii zmaga się z wykluczeniem społecznym w kwestii miejsca do mieszkania.

Z kolei Salvador Illa wyjaśnił, że pomysł zrodził się podczas spotkania z władzami diecezjalnych Caritas. Nazwał tę inicjatywę pionierską w skali całej Hiszpanii.

