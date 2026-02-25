Ważny komunikat prezesa TV Republika. "Zgodnie z obietnicą"

W połowie stycznia Telewizja Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki. W opinii nadawcy, sytuacja ta utrudniła prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy.

KRRiT zajęła się tą sprawą na posiedzeniu 4 lutego. Nie podjęła jednak jednomyślnej decyzji. 6 lutego prezes Republiki Tomasz Sakiewicz poinformował, że zarząd stacji zdecydował o opłaceniu koncesji na MUX do końca marca. "Opłaciliśmy ją mimo iż Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o przyznaniu tej koncesji i nie mamy pewności co do prawomocnego wyroku ani żadnej ścieżki ewentualnego zwrotu zapłaconych środków" – oświadczył.

18 lutego KRRiT ponownie zajęła się wnioskiem TV Republika o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej. Wniosek uzyskał poparcie dwóch osób: Agnieszki Glapiak oraz Hanny Karp. Przeciwko zagłosowali Marzena Paczuska i Tadeusz Kowalski. Z powodu braku wymaganej liczby czterech głosów "za", nadawca nie otrzymał zgody na rozłożenie płatności na raty.

Telewizja Republika zdecydowała ws. koncesji

W środę, 25 lutego Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika, poinformował za pośrednictwem platformy X, że stacja "zapłaciła wszystkie raty tegorocznej koncesji".

"Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszą obietnicą Telewizja Republika SA zapłaciła wszystkie raty tegorocznej koncesji. Niestety KRRiT nie była w stanie podjąć decyzji rozłożenia opłat do czasu prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego. Wydawało się to uczciwym i logicznym rozwiązaniem. Dziękuję tym członkom Krajowej Rady, którzy w zaistniałej sytuacji prawnej próbowali znaleźć zgodne z normami społecznymi rozwiązanie prawne" – czytamy.

