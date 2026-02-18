Kłopoty Telewizji Republika. "Nie otrzymała zgody"

W połowie stycznia Telewizja Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki. W opinii nadawcy, sytuacja ta utrudniła prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy.

Kwota potrzebna do przedłużenia koncesji jest na tyle duża, że nadawca zwrócił się do KRRiT z wnioskiem o rozłożenie jej na raty. Rada zajęła się tą sprawą na posiedzeniu 4 lutego. Nie podjęła jednak jednomyślnej decyzji.

KRRiT nie zgadza się na raty od TV Republika

6 lutego prezes Republiki Tomasz Sakiewicz poinformował, że zarząd stacji zdecydował o opłaceniu koncesji na MUX do końca marca. "Opłaciliśmy ją mimo iż Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o przyznaniu tej koncesji i nie mamy pewności co do prawomocnego wyroku ani żadnej ścieżki ewentualnego zwrotu zapłaconych środków" – oświadczył.

Tymczasem KRRiT poinformowała w środę (18 lutego), że ponownie zajęła się wnioskiem TV Republika o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej. Wniosek uzyskał poparcie dwóch osób: Agnieszki Glapiak oraz Hanny Karp. Przeciwko zagłosowali Marzena Paczuska i Tadeusz Kowalski. Jak wskazano w komunikacie, "z powodu braku wymaganej liczby czterech głosów »za«, nadawca nie otrzymał zgody na rozłożenie płatności na raty".

Telewizja wPolsce24 nie poszła w ślady Republiki

Inną decyzję ws. koncesji podjął nadawca telewizji wPolsce24. Zapłacił za rok nadawania z góry.

– Spółka Fratria uiściła całą roczną ratę koncesji w terminie w kwocie 1 785 216,10 zł. Spółka nie występowała do KRRiT o rozłożenie tej kwoty na raty – przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl Anna Ostrowska, rzecznik prasowa KRRiT.

