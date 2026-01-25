Bojkot produktów z USA. W tym kraju używa się specjalnych aplikacji

Jak podaje Bloomberg, najpopularniejszym narzędziem jest UdenUSA, co oznacza "bez USA". Aplikację stworzył 21-letni Jonas Pipper. Swój wynalazek nazwał "bronią w wojnie handlowej o konsumentów". Agencja informuje, że duńskie społeczeństwo "nie zamierza znacząco wpływać na eksport USA".

Bloomberg wskazuje, że aplikacje pomagające w bojkotowaniu produktów z USA są popularne zarówno wśród sympatyków socjalistycznego rządu Danii, jak i w gronie zwolenników prawicowej Duńskiej Partii Ludowej, która to w przeszłości dążyła do zacieśnienia więzi z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Z kolei duński fundusz emerytalny AkademikerPension poinformował we wtorek o wycofaniu się z całości posiadanych amerykańskich obligacji rządowych. Choć łączna kwota sprzedaży aktywów wyniosła stosunkowo niewiele, bo 100 mln dolarów, to decyzja stanowiła pewien symbol. Bloomerg wskazuje, że ruch funduszu zaowocował wzrostem rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Na ruch AkademikerPension zareagował Donald Trump, który zagroził "poważnym odwetem" każdemu, kto pozbywa się amerykańskich aktywów w reakcji na politykę USA.

Tak Europejczycy oceniają Trumpa. Polacy się wyłamują

Mieszkańcy siedmiu państw europejskich wskazali w sondażu, jak postrzegają Donalda Trumpa. W tej grupie szczególną uwagę zwróciły odpowiedzi Polaków.

W badaniu, przeprowadzonym przez instytut Cluster17, wzięło udział 1000 osób, wybranych według kwot w siedmiu krajach Europy: Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Francji, Włoszech i Belgii.

Jak informuje Deutsche Welle, ponad połowa mieszkańców siedmiu krajów europejskich postrzega prezydenta Stanów Zjednoczonych jako "wroga Europy". Takiej odpowiedzi udzieliło 51 proc. respondentów – wynika z sondażu opublikowanego w piątek przez francuski magazyn "Le Grand Continent".

"W Hiszpanii i Danii, którą Trump zraził do siebie swoimi ambicjami przejęcia Grenlandii, odsetek ten jest najwyższy i wynosi 58 proc. W Belgii – 56 proc, we Francji – 55, w Niemczech – 53, a we Włoszech – 52 proc." – czytamy na stronie Deutsche Welle.

