Kolejne polskie nazwiska w aktach Epsteina. Modelka, żona aktora, syn projektantki

Amerykański finansista Jeffrey Epstein, który zmarł w więzieniu w 2019 roku, jest oskarżany o molestowanie, gwałty, w tym na nieletnich, porwania i handel ludźmi. Organizował też imprezy dla sławnych i bogatych na swojej wyspie, podczas których miało dochodzić do wykorzystywania nieletnich.

3 mln stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina zostały opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w piątek (30 stycznia). To największy zbiór dokumentów udostępniony przez rząd USA od czasu, gdy w zeszłym roku nakazano ich ujawnienie.

Polskie media przeszukują dokumentację w poszukiwaniu Polaków. W aktach pojawiają się nazwiska byłego tenisisty Wojciecha Fibaka, a także modelki Sandry Kubickiej. To jednak nie koniec.

Modelki w aktach Epsteina

Jak ustalił "Super Express", w aktach pojawiają się kolejne modelki – m. in. jedna z najsławniejszych polskich modelek, Anna Jagodzińska. "Kurde, te dziewczyny zarabiają! Może wszyscy powinniśmy zostać modelkami! Albo lepiej nie..." – taki mail, napisany przez pracownika agencji modelek "MC2" z Nowego Yorku, dotyczył zmiany agencji i kontraktów oraz pozwów o odszkodowanie składanych przez Jagodzińską, która była wtedy topową supermodelką. W tym samym kontekście padło nazwisko jeszcze jednej modelki, Anny Aleksandry Cywińskiej.

Kolejna modelka to Kaja Sokoła. Sokoła wzbudzała wątpliwości kogoś, kto podzielił się nimi w mailu do Epsteina. "Kaja Sokoła – spotkałem ją dwa razy, ale mam co do niej złe przeczucia..." – napisał człowiek, którego dane utajniono. Co istotne, Polka była jedną z trzech kobiet, które oskarżyły Harveya Weinsteina o przestępstwa seksualne w trakcie ponownego procesu.

Pada też nazwisko Karoliny Szymczak, obecnie żony aktora Piotra Adamczyka. Jej nazwisko pojawia się w kontekście sesji w Playboyu, w której pojawiła się w 2013 roku. W mailach z Epsteinem dyskutowano o nagiej sesji jednej z dziewczyn i zdjęcia Polki wysłano jako przykład dobrej, rozbieranej sesji. "SE" opisuje, że bliższe Epstein miał z modelką Marianą Idźkowską, z którą w latach 2014–2015 wymieniał sporo wiadomości, a także spotykał się osobiście. Kobieta usunęła swoje konto na Instagramie po publikacji akt. "Szkoda, że cię tu nie było i nie mogłeś nam towarzyszyć" – pisała do milionera, gdy przebywała na jego prywatnej wyspie.

To nie koniec. W jednym z maili pojawiło się też nazwisko Przetakiewicz – syna Joanny Przetakiewicz, Alexa Przetakiewicza. Jest on obecnie szefem marki modowej La Mania. W aktach nie pojawiają się jednak żadne szczegóły, co wskazuje na to, że ktoś wysłał wizytówkę polskiego biznesmena do Epsteina.

Czytaj też:

Polska zajmie się sprawą Epsteina. Tusk ogłosił decyzję