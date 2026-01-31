Polski tenisista w aktach Epsteina. "Dzwoń w każdej chwili"

W piątek Departament Sprawiedliwości USA udostępnił kolejne akta w sprawie Jeffreya Epsteina. Todd Blanche, zastępca prokuratora generalnego, powiedział na konferencji prasowej, że najnowsza i ostatnia transza dokumentów zawiera ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. zdjęć. Część tych materiałów została okrojona.

Opinia publiczna poznała tym razem wymianę mailową z wieloma znanymi osobami publicznymi, m. in. Billem Gatesem czy Elonem Muskiem. Blanch zapewnił, że Biały Dom "nie nadzorował" procesu przeglądu dokumentów i "nie chronił prezydenta" podczas jego trwania. Jak dodał, każdy członek Kongresu może zapoznać się z pełną wersją akt, jeśli sobie tego życzy (w materiałach dostępnych publicznie niektóre fragmenty są ocenzurowane).

Okazuje się, że wśród osób, z którymi kontaktował się zgodnie z aktami amerykański finansista, był Polak, Wojciech Fibak. W udostępnionych e-mailach pojawia się m.in. wiadomość Epsteina z września 2013 roku, w której multimiliarder informował Fibaka, że zamierza spędzić dwa tygodnie w Paryżu, gdzie Polak posiadał wówczas rezydencję. Chciał też dowiedzieć się, czy on również w tym czasie pojawi się w stolicy Francji. "Tak, dziękuję! Dzwoń w każdej chwili! Wojtek" – tak miała brzmieć odpowiedź Fibaka ujawniona przez Departament Sprawiedliwości. W innej części korespondencji Epsteina, przy nazwisku Polaka, pojawiała się adnotacja "Fine Arts Investments", co wskazuje na inwestowanie w sztukę.

Portal Sportowe Fakty WP zwrócił się do byłego tenisisty Nasza w tej sprawie. "Podobnie jak wiele innych osób publicznych, należeliśmy do kręgu związanego z inwestycjami w sztukę i nieruchomości. Kontakt z września 2013 roku dotyczył mojej działalności kolekcjonerskiej" – przekazał Fibak, który jest jednym z najbardziej znanych polskich kolekcjonerów sztuki.

Nowe dokumenty ws. Epsteina. 3 mln stron, Trump w 3 tys. z nich

Wzmianki o Donaldzie Trumpie pojawiają się w 3 tys. ujawnionych dokumentów. Agencja Reteura podała, że jej dziennikarze są w trakcie przeglądania tych materiałów.

Epstein popełnił samobójstwo w celi więziennej w 2019 r., oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel nieletnimi w celach seksualnych. Sprawa stała się polityczna, gdy pojawiły się dowody na możliwe bliskie związki miliardera z Trumpem, czemu ten publicznie zaprzecza.

Prezydent USA przez wiele miesięcy sprzeciwiał się ujawnieniu akt sprawy, dopóki zarówno Demokraci, jak i Republikanie w Kongresie nie zmusili go do działania, uchwalając ustawę. Trump podpisał ją w listopadzie ubiegłego roku.

Reuters zwraca uwagę, że Trump nie został formalnie oskarżony o żadne przestępstwa związane z Epsteinem i zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy na temat jego działalności. Skandal ciągnie się jednak za nim od miesięcy, częściowo dlatego, że podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2024 r. obiecał ujawnić wszystkie dokumenty.

O aferze Epsteina pisaliśmy na łamach tygodnika "Do Rzeczy" w lipcu 2025 r.

Czytaj też:

Chciał zablokować znany podcast? "Miało być miło"