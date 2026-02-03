Polskie miasto wyprzedziło Paryż i Rzym. Wysokie miejsce w rankingu

Zestawienie, które przygotował portal Tripadvisor, powstaje w oparciu o opinie i oceny podróżników zbierane przez 12 miesięcy. Jak podaje Polsat News, w tegorocznej edycji w kategorii "Kultura" zwrócono uwagę na bogate dziedzictwo historyczne grody Kraka. Jako przykłady wskazano Zamek na Wawelu, Rynek Główny, Kościół Mariacki, a także historyczną dzielnicę Kazimierz.

Przed Krakowem jedynie Singapur i Londyn

"Kraków to miasto tętniące pełnią życia kulturalnego. Każdego roku stolica Małopolski gości niemal 100 festiwali oraz innych wydarzeń o międzynarodowej randze" – uzasadnił serwis.

Dzięki tym zaletom Kraków znalazł się na wysokim trzecim miejscu. Przed stolicą Małopolski uplasowały się jedynie Singapur i Londyn. Polskie miasto wyprzedziło jednak m.in. Rzym czy Paryż. W pierwszej dziesiątce uplasowały się również Edynburg, Hanoi, Budapeszt, Kioto oraz Bali.

Turyści zwrócili również uwagę na wspaniałą kuchnię. Kraków w 2019 roku otrzymał bowiem tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej, który jest przyznawany przez Europejską Akademię Gastronomii. Serwis Tripadvisor stwierdził, że dawna stolica Polski stała się również europejskim centrum "dziedzictwa gastronomicznego".

Kraków uznany najczystszym miastem świata

Kraków został również uznany za najczystsze miasto świata. W ścisłej czołówce tego rankingu znalazła się jeszcze jedna polska metropolia. Serwis radicalstorage.com, który zajmuje się przechowywaniem bagażu, dokonał w grudniu ub.r. wyboru najlepszych miast pod względem porządku i liczby śmieci na ulicach.

Jak wskazał portal, na którego publikację powołuje się Radio Zet, do stworzenia zestawienia posłużyła lista Euromonitor "Top 100 City Destinations Index". "Dla każdego miasta przeanalizowaliśmy 10 najciekawszych atrakcji i sprawdziliśmy, czy dostępne są recenzje w Google. W przypadku miast z recenzjami przeanalizowaliśmy ponad 70 000 prawdziwych recenzji online z ostatnich dwunastu miesięcy i przeszukaliśmy je pod kątem słów takich jak «czysto» i «brudno», aby określić, które miasta są najczęściej chwalone lub krytykowane za czystość" – czytamy na radicalstorage.com.

Zgodnie z tymi kryteriami, pierwsze miejsce w rankingu zajął Kraków. Stolica Małopolski otrzymała aż 98,5 proc. pozytywnych opinii dotyczących porządku na ulicach i w miejscach publicznych.

"Nieskazitelna reputacja Krakowa prawdopodobnie wynika z czegoś więcej niż tylko dobrego sprzątania ulic. W ciągu ostatniej dekady Polska jako całość zainwestowała znaczne środki w systemy gospodarki odpadami i utrzymanie przestrzeni publicznej (...) Zwarta, przyjazna pieszym zabudowa Krakowa również odegra swoją rolę, pozwalając odwiedzającym doświadczyć czystości miasta na własnej skórze" – wskazał serwis.

