Zła wiadomość dla kierowców. Możliwa podwyżka opłat na A4

Spółka zależna Stalexport Autostrady zwróciła się ws. pojazdów kategorii 1 (z 17 do 18 zł) oraz kategorii 2, 3, 4 i 5 (z 52 do 55 zł), podała spółka.

Rosnące koszty utrzymania autostrady

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej w marcu przyszłego roku, kiedy autostrada zostanie przekazana stronie publicznej w stanie "jak nowa".

"Tak jak wszyscy odczuwamy drożyznę. Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, zatem korekta opłat o 1 zł jest niewielka. Obecna cena za 1 przejazd jest daleka od maksymalnej, którą dopuszcza umowa ze stroną publiczną" – powiedział rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska Daniel Gryt, cytowany w komunikacie.

Proponowane nowe stawki wyniosą od 1 kwietnia 2026 r. dla samochodów osobowych 18 zł, czyli korekta o 1 zł (pojazdy kategorii 1, inne niż motocykle), a dla samochodów ciężarowych 55 zł, czyli korekta o 3 zł (pojazdy kategorii 2,3,4,5) – wskazane opłaty pobierane są na każdym z dwóch placów poboru opłat.

Spółka zapowiada, że w 2026 roku wyremontowane zostaną kolejne 32 km trasy, co oznacza, że do końca 2026 roku cała trasa A4 Katowice-Kraków będzie posiadała nową, wytrzymałą nawierzchnię – znacznie lepszą względem stanu z początku obowiązywania koncesji. Po przewie zimowej prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni, remontami mostów, wiaduktów oraz budową dwóch dodatkowych Miejsc Obsługi Podróżnych. Spółka prowadzi te prace z utrzymaniem przepustowości dwoma pasami w każdym kierunku.

Koniec z opłatami od samochodów osobowych. Podano datę

Strona publiczna informuje, że od marca 2027 roku zniesie opłaty za przejazd samochodami osobowymi, które stanowią obecnie ok. 80 proc. ruchu.

To może w sposób istotny wpłynąć na poziom ruchu pomiędzy aglomeracją Śląską i Małopolską; z prognoz wynika, że zwiększy się on o około 30 proc., zakończono

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Czytaj też:

Autostrada A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi do remontuCzytaj też:

Gigantyczne korki na granicy z Niemcami. Zator ma kilkanaście kilometrów