Autostrada A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi do remontu

Remont znajdującego się w złym stanie odcinka autostrady A1, między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi zapowiedział premier Donald Tusk podczas konferencji w Euroterminalu w Sławkowie. Chodzi o 16 kilometrów trasy, na której obowiązują ograniczenia prędkości do 80 km/h ze względu na silne pofałdowanie nawierzchni. Przyczyną nierówności, zgodnie z ekspertyzą naukowców Politechniki Śląskiej, jest pęcznienie jednego z materiałów użytych w konstrukcji drogi.

– Resort infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od pewnego czasu przygotowują się do tego remontu. – Oczywiście barierą zawsze były pieniądze. Natomiast ani ja, ani GDDKiA nie zamierzamy oszczędzać na jednej z najważniejszych dróg w Polsce – zadeklarował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Autostrada A1 i odcinek w woj. śląskim jest jednym z kluczowych. To wstyd dla państwa polskiego, żeby tego typu muldy występowały na jednym z kluczowych odcinków drogowych w Polsce. Dlatego GDDKiA wraz z Departamentem Dróg Publicznych przygotowuje możliwy do zrealizowania wariant zmodernizowania drogi do pierwotnych parametrów, aby jednocześnie nie utrudniać komunikacji, tranzytu, ruchu na tej drodze – uściślił Klimczak.

Przetarg jeszcze w tym roku

Minister potwierdził, że przetarg na wykonanie tych prac zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Wskazał, że obecnie rozmawia z ministrem finansów nad zwiększeniem możliwości finansowych, aby realizacja remontu przebiegła jak najszybciej, w jak największych odcinkach, przy utrzymaniu właściwej przejezdności. Szacunkowy koszt remontu obu jezdni autostrady to ponad 700 mln zł. Ponadto planowane są też remonty i rozbudowa innych odcinków autostrad, co ma doprowadzić do zlikwidowania tzw. wąskich gardeł m.in. na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, a także na A4 koło Wrocławia, czy na odcinku między Katowicami, a Krakowem.

Poniedziałkowa zapowiedź szefa rządu i ministra infrastruktury dotyczy 16 kilometrowego fragmentu autostrady A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice; do tego dochodzi 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice-Lotnisko. Wykonawcą był w latach 2009-12 Budimex, w konsorcjum z Mostostalem Warszawa. Budowa kosztowała 1,5 mld zł. Nierówności, które pojawiały się w okresie gwarancyjnym, były przez wykonawcę naprawiane. Obecne uszkodzenia muszą zostać naprawione przez GDDKiA w ramach własnych środków.

