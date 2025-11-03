Od grudnia kolejne drogi będą płatne. Ponad 600 km z opłatami

Systemu e-TOLL zostanie rozszerzony o kolejne 645 km dróg. Od 1 grudnia 2025 roku opłatami objęte będą niemal 5900 km tras krajowych i ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA. Rozszerzona lista obejmie m.in. odcinki autostrad A1, A2 i A4, a także liczne drogi ekspresowe – od S1 i S2, przez S3, S5, S7, po S19.

Wzrosną również stawki bazowe za przejazdy. Według resortu infrastruktury, dotychczasowe opłaty nie wystarczają na utrzymanie i rozwój infrastruktury, a polskie stawki pozostają niższe niż w sąsiednich krajach Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów szacuje, że w 2026 roku wpływy z tego źródła wzrosną o 2,77 mld zł.

Nowe przepisy obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony – czyli głównie samochody ciężarowe, autobusy oraz większe kampery wymagające prawa jazdy kategorii C. Kierowcy aut osobowych i motocykli nadal nie zapłacą za przejazd drogami zarządzanymi przez GDDKiA – informuje serwis autodziennik.pl.

Za brak opłaty mandat

Obowiązek uiszczenia opłaty dotyczyć będzie również pojazdów osobowych ciągnących przyczepy, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekroczy 3,5 tony. Kierowcy, którzy nie zapłacą, muszą liczyć się z tym, że zostaną szybko namierzeni. Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) dysponuje flotą nowoczesnych radiowozów – także nieoznakowanych – wyposażonych w system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Pozwala on na weryfikację uiszczenia opłaty w czasie rzeczywistym, zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. Producent zapewnia skuteczność sprzętu na poziomie ponad 98 proc. Kamery identyfikują pojazdy także w nocy oraz przy prędkościach sięgających 250 km/h.

Brak opłaty, błędne dane w systemie lub przerwa w transmisji sygnału urządzenia pokładowego może skutkować mandatem od 250 do 1500 zł. Zgodnie z przepisami, kary mogą zostać nałożone również za:

* zakryte tablice rejestracyjne lub ich niewłaściwe umiejscowienie,

* niesprawne urządzenie do naliczania opłat (ZSL, OBU lub aplikację mobilną),

* brak numeru referencyjnego urządzenia,

* przerwę w nadawaniu sygnału lokalizacyjnego dłuższą niż 15 minut.

