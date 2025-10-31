Wchodzi obowiązek posiadania opon zimowych. Ogromna kara za ich brak

Ważne informacje dla osób, które planują wkrótce wyjazd do Austrii. Władze tego kraju zdecydowały o wprowadzeniu nakazu dot. przygotowania auta do jazdy. Chodzi o obowiązek posiadania opon zimowych.

Celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych. Od 1 listopada do 15 kwietnia kierowcy samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mają obowiązek używania opon zimowych na wszystkich kołach.

Dokładne wymagania. Austria reguluje kwestię opon

W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, wymóg dotyczy co najmniej jednej osi napędowej. Jeżeli nie posiadasz opon zimowych, alternatywą mogą być łańcuchy śniegowe. Muszą być one jednak założone na minimum dwa koła napędowe i tylko w sytuacji, gdy jezdnia jest całkowicie pokryta śniegiem lub lodem.

Austriacka policja regularnie prowadzi kontrole stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem ogumienia. W przypadku niezastosowania się do obowiązku, kierujący musi liczyć się z dotkliwym mandatem. Kara minimalna za brak opon zimowych wynosi 100 euro (ok. 450 zł). W przypadku, gdy brak opon zimowych stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, kara może wzrosnąć nawet do 10 000 euro (ok. 45 000 zł). Policja ma również prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub zakazu dalszej jazdy.

Opony całoroczne są dozwolone, o ile posiadają oznaczenie M+S, lub symbol 3PMSF (trzy górskie szczyty z płatkiem śniegu). Policja kontroluje także głębokość bieżnika – minimalny wymóg to 4 milimetry dla opon radialnych i 5 milimetrów dla opon diagonalnych.

Szczegółowe przepisy dotyczące opon zimowych funkcjonują również w Niemczech, Czechach. Słowacji oraz Słowenii. Nie są one jednak wszędzie jednakowe, więc przed wyjazdem należy zapoznać się z dokładnymi rozwiązaniami.

