Policja apeluje przed 1 listopada. "O rozwagę"

W sobotę przypada Wszystkich Świętych. Tego dnia, jak co roku, Polacy tłumnie ruszą na cmentarze. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, również spodziewane są tłumy na nekropoliach.

Biuro Ruchu Drogowego KGP poinformowało, że działania policjantów w związku z wyjazdami w okresie Wszystkich Świętych rozpoczną się w piątek i potrwają do końca weekendu. Kierowcy muszą się przygotować to wzmożone kontrole. W całej Polsce w kulminacyjnych momentach pojawi się ponad 5 tys. policjantów ruchu drogowego.

– Niestety, jest to okres, kiedy bardzo często mówimy o dużej liczbie zdarzeń. W zeszłym roku było 161 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych – przekazał podinsp. Robert Opas. – Dlatego wszystkich państwa proszę przede wszystkim o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy bardzo często będą ręcznie kierować ruchem – dodał.

Funkcjonariusze będą odpowiedzialni za zapewnienie płynności ruchu i dbanie o bezpieczeństwo podróżnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo, policja wykorzysta wszystkie środki, jakimi dysponuje. – Mówimy tu zarówno o grupach speed, o oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Na pewno widoczni będą policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach kierujący ruchem w pobliżu cmentarzy – powiedział.

Policja apeluje, aby wybrać komunikację miejską

Robert Opas zaznacza, że z uwagi na zmiany w organizacji ruchu w okolicach nekropolii często najłatwiej na groby bliskich można będzie się dostać komunikacją miejską, która będzie podjeżdżać pod same bramy cmentarne. – Oczywiście będziemy również kontrolować stan trzeźwości kierowców, sprawdzać sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci, a także zwracać uwagę na poważne wykroczenia, bardzo często dotyczące nadmiernej prędkości – zaznaczył.

Biuro Ruchu Drogowego KGP przypomina, że za kierownicą nie ma miejsca na nierozważne zachowania. – I pod tym kątem będziemy też działać, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie zależy nam absolutnie na żadnych mandatach, tylko na tym, żeby wszyscy sprawnie dojechali na miejsce – zapewnił funkcjonariusz.