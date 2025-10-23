Wkrótce zima. Kierowcy zapłacą więcej za popularną usługę

Jak podaje serwis oponeo.pl, w tym roku cena wymiany jednej opony jest wyższa o 2,5 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczywiście, cena różni się od lokalizacji warsztatu. W większych miastach trzeba z reguły zapłacić więcej. Kolejną kwestią wpływającą na cenę usługi jest rodzaj i wielkość felgi. Zmiana opon na tych wykonanych z aluminium będzie kosztowała więcej.

Najwięcej za wymianę opon zapłacą mieszkańcy Szczecina. Usługa na felgach stalowych to koszt 41–48 zł, a na aluminiowej 49–58 zł. Z kolei w Radomiu opłata za stalowe felgi to wydatek 30–34 zł, a aluminiowe 32–39 zł. W Warszawie ceny kształtują się następująco: felga stalowa od 41 do 48 zł, a aluminiowa - od 43 do 49 zł.

Warto pamiętać, że opłata za wymianę opon to niejedyna, którą mogą ponieść kierowcy. Czasem trzeba także wymienić wentyle (koszt 5–50 zł), wymienić i skalibrować czujniki TPMS (100–250 zł za komplet) oraz załatać małą dziurę w oponie (10–50 zł).

Coraz droższe naprawy auta

W ostatnich miesiącach znacznie podrożały także opłaty za naprawę samochodów. W ciągu ostatniego roku ceny usług w warsztatach wzrosły o 6,6 proc. Największy niepokój budzi to we właścicielach najtańszych samochodów (do 15 tysięcy złotych) oraz tych drogich (powyżej 80 tysięcy złotych). Obecnie tylko 35 proc. kierowców płaci za naprawę swoich pojazdów mniej niż 1000 złotych (rok temu było to ponad 50 proc.). 33 proc. badanych zapłaciło ponad 2000 złotych – to niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Wysokie koszty napraw wynikają z: coraz droższych części samochodowych, wzrostu cen roboczogodziny w warsztatach oraz braku mechaników i dłuższych terminów realizacji zleceń.

31 proc. kierowców odkłada w czasie naprawę swojego pojazdu (rok temu było to tylko 18 proc.). Z tej grupy 41 proc. respondentów wskazało, że powodem była cena.

