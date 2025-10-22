Polacy nie wiedzą o tym obowiązku. Zakup telewizora trzeba zgłosić

Opłata za abonament RTV to obowiązek dla każdego posiadacza telewizora lub odbiornika radiowego. Stawka wynosi wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny. Jeśli ktoś ma w domu zarówno radio, jak i telewizor, opłaca jedynie stawkę telewizyjną. Roczny abonament na radioodbiornik wynosi 94 zł, a za odbiornik telewizyjny 294,90 zł.

Warto także pamiętać, że kupując nowy telewizor lub radio, jeśli wcześniej nie zgłosiliśmy faktu posiadania takiego urządzenia, ciąży na nas obowiązek zgłoszenia sprzętu do Poczty Polskiej. Można to zrobić za pomocą internetowego formularza lub odwiedzając placówkę pocztową. Brak zgłoszenia grozi karą do 819 zł za telewizor i 261 zł za radio. Na spełnienie tego obowiązku mamy 14 dni od daty zakupu.

Od 2024 roku Poczta Polska wystawiła 118 tys. wezwań do zapłaty zaległego abonamentu. Tylko 32 tys. Polaków spłaciło zadłużenie. Warto przypomnieć, że kontrole przeprowadzają pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Mają oni obowiązek okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Na żądanie kontrolowanego muszą także pokazać dowód osobisty.

Kto może zostać zwolniony z opłat?

Z opłaty abonamentowej od przyszłego roku zostaną zwolnieni m.in. emeryci z niskimi świadczeniami, w tym osoby, które ukończyły 60 lat, ci, którzy otrzymują emeryturę niższą niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok. 4425 zł brutto w 2026 r.), jak również ci, którzy złożą wniosek o zwolnienie w placówce Poczty Polskiej. Co ważne Z zapłaty zostaną zwolnieni automatycznie seniorzy powyżej 75. roku życia, którzy dodatkowo nie będą musieli składać w tej sprawie żadnych dokumentów.

Opłata abonamentowa nie będzie obowiązywać także osób niepełnosprawnościami: z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolnych do pracy, niewidomych lub niesłyszących oraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie zapłacą także osoby pobierające świadczenia społeczne, w tym rentę socjalną, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, osoby korzystające ze stałych zasiłków czy świadczeń pielęgnacyjnych.

Inne grupy uprawnione do zwolnienia z abonamentu RTV do kombatanci i osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani wojenni, jak również osoby po 60. roku życia pobierające świadczenie przedemerytalne niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia.

