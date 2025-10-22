Specjalna emerytura wzrośnie do ponad 5 tys. zł. Nie trzeba składać wniosku

Od stycznia 2026 r. emerytura olimpijska sięgnie 5116,99 zł brutto, co oznacza wzrost o około 150 zł w stosunku do obecnej stawki. Zmiana wynika z podniesienia tzw. kwoty bazowej w sferze budżetowej.

"Rząd przyjął już odpowiednie wyliczenia, a beneficjenci nie będą musieli składać żadnych wniosków. Zmiana obejmie wybrane grono osób, ale jej znaczenie jest ogromne. (...) Dla wielu to symboliczny gest od państwa – a dla innych dowód, że nie każdy senior jest traktowany równo" – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Komu przysługuje emerytura olimpijska?

"DGP" wylicza, że do specjalnej emerytury olimpijskiej uprawnionych jest obecnie 597 osób. Wśród nich są zdobywcy medali na najważniejszych zawodach sportowych.

O świadczenie może ubiegać się osoba, która: ukończyła 40. rok życia; posiada obywatelstwo polskie; nie była karana za przestępstwo umyślne ani za doping (dłuższy niż 24 miesiące); nie uczestniczy już we współzawodnictwie sportowym.

Świadczenie wolne od PIT i ZUS. Możliwa także druga emerytura

Ponieważ emerytura olimpijska jest całkowicie wolna od PIT i składek ZUS, beneficjenci otrzymają pełne 5116,99 zł miesięcznie, co w skali roku daje ponad 61 tys. zł. "Dla porównania – średnia emerytura w ZUS po marcowej waloryzacji wynosiła ok. 3850 zł brutto" – zwraca uwagę gazeta.

Olimpijczycy mogą pobierać jednocześnie emeryturę specjalną i powszechną emeryturę z ZUS lub KRUS. "Dzięki temu część byłych sportowców po 65. roku życia może liczyć na naprawdę godne świadczenie. Wielu z nich po zakończeniu kariery pracowało jako trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego czy działacze sportowi, więc wypracowali też emeryturę z ZUS" – podkreśla dziennik.

