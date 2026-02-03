Referendum ws. Miszalskiego. Warzecha: Cios we władzę. To może być przełom

Chciałbym namówić Państwa do tego, żeby przyglądać się uważnie temu, co dzieje się w Krakowie. Byłem w Krakowie u moich przyjaciół dopiero co i miałem taką refleksję, że nie dzieje się dobrze, ponieważ, kiedy przyjechałem tam w piątek i wyszedłem razem z przyjaciółmi, to okazało się, że właściwie moglibyśmy założyć łyżwy.

Po takim krótkim czasie rozmrożenia, zrobiło się tuż poniżej zera, wiał zresztą bardzo lodowaty wiatr i okazało się, że na krakowskich chodnikach jest kompletnie ślisko. Mało tego, nie tylko nie widziałem w ten piątek żadnych służb miejskich, które te chodniki by uzdatniały, ale nie widziałem ich również w sobotę. A przechadzając się po Krakowie w sobotę, nawet na rynku głównym odnotowałem, że właśnie było tam lodowisko.