Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Choćby premier jednym telefonem załatwiał miliardowe wsparcie od międzynarodowych instytucji, to i tak znajdą się niezadowoleni, którzy uznają, iż sytuacja w tym kraju zmierza w złym kierunku.

Widzieliśmy ostatnio wyniki badania, według którego aż 48 proc. mieszkańców tego kraju boi się, iż będzie gorzej. Co ciekawe, 30 proc. wierzy, iż będzie lepiej, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że PO miażdżąco, powtórzmy to: M I A ŻD Ż Ą C O, prowadzi w sondażach nad pisem, wynika, iż wśród tych, którzy się obawiają, mamy także wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Kochani, jest to fantastyczna wiadomość i wielki sukces rządu oraz pana premiera.