Oskarżony o szpiegostwo w MON. Wiadomo, kim jest zatrzymany

Jak wynika z ustaleń mediów, działania mężczyzny były monitorowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego od kilku miesięcy, a zgromadzony materiał dowodowy określany jest jako bardzo mocny.

Wiadomo, kim jest podejrzany

Do zatrzymania doszło we wtorek, 3 lutego, rano w siedzibie resortu przy al. Niepodległości w Warszawie. Operację przeprowadzono w godzinach porannych. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że zatrzymany usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zatrzymany to około 60-letni mężczyzna, który był zatrudniony w resorcie od lat 90. Według źródeł miał on bezpośrednio kontaktować się i spotykać z osobami zidentyfikowanymi jako przedstawiciele wschodnich służb specjalnych. Miał także dostęp do dokumentów dotyczących planów i strategii wojskowych, co – jeśli zarzuty się potwierdzą – mogło stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Według informacji uzyskanych przez PAP, zatrzymany był cywilnym pracownikiem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Poważne zarzuty

Zatrzymanie potwierdził dziennikarzom rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. Odmówił jednak podania szczegółów sprawy, zapowiadając, że resort wyda oficjalny komunikat w późniejszym czasie. W opublikowanym wpisie w mediach społecznościowych ministerstwo poinformowało, że zatrzymanej osobie przedstawiono zarzuty współpracy z obcym wywiadem, a obecnie trwają czynności procesowe.

Jeśli zarzuty wobec pracownika resortu zostaną udowodnione, grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech do 15 lat, a w przypadku ujawnienia informacji o szczególnym znaczeniu – nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego we współpracy z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową.

