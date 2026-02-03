Chciał działać dla rosyjskiego wywiadu. Sąd skazał mieszkańca Hrubieszowa

Sąd Okręgowy w Zamościu uznał 50-letniego Pawła K., mieszkańca Hrubieszowa i byłego żołnierza Sił Zbrojnych RP, za winnego działalności szpiegowskiej na rzecz obcego wywiadu oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Wymierzono mu łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy przestępstw z art. 130 § 3 kodeksu karnego oraz art. 263 § 2 kodeksu karnego.

Zatrzymanie i ustalenia śledztwa

O sprawie informował w serwisie X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, wskazując m.in., że Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz deklarował chęć wykonywania zadań wywiadowczych, w tym przekazywania informacji dotyczących zabezpieczenia lotniska Rzeszów–Jasionka.

twitter

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. Paweł K. kontaktował się z obywatelami Federacji Rosyjskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W trakcie tych kontaktów deklarował gotowość do podjęcia współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym oraz wykonywania zadań wywiadowczych przeciwko Polsce.

Jednym z zadań, które miał oferować, było przekazywanie informacji dotyczących zabezpieczenia Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka. Ujawnienie takich danych mogło zostać wykorzystane przez rosyjskie służby specjalne przy planowaniu działań przeciwko prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Mężczyzna deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW, a następnie objęty tymczasowym aresztem. W maju 2025 roku do sądu trafił akt oskarżenia w jego sprawie.

Udaremniona próba zamachu na prezydenta Ukrainy

Istotnym kontekstem sprawy są informacje ujawnione publicznie w czerwcu 2025 roku przez szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyla Maliuka. Poinformował on wówczas, że we współpracy z polską Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego udaremniono próbę zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na lotnisku Rzeszów–Jasionka.

Według relacji szefa SBU niedoszłym zamachowcem miał być Polak – emerytowany wojskowy, który według ukraińskich służb został zwerbowany przez rosyjskie służby wiele lat wcześniej. Jego zadaniem miało być fizyczne wyeliminowanie prezydenta Ukrainy. Rozważano różne scenariusze ataku, w tym użycie drona FPV lub przeprowadzenie zamachu snajperskiego. Szef SBU podkreślał, że udaremnienie planów było efektem ścisłej współpracy służb ukraińskich i polskich.

Czytaj też:

Zamach na Zełenskiego. Wiceszef MON zaskoczony informacjąCzytaj też:

Gen. Kowalski: Prezydent Nawrocki jest na liście osób przeznaczonych do likwidacji