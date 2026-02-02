Litwin chciał szpiegować dla Łukaszenki. Sąd w Białymstoku wydał wyrok

Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok skazujący wobec obywatela Litwy. Mężczyzna został oskarżony o to, że "w okresie od dnia 27 listopada 2024 r. do dnia 14 marca 2025 r., na terytorium Republiki Litewskiej, w trakcie prowadzonej korespondencji mailowej z osobami podającymi się za pracowników białoruskiej agencji wywiadowczej, zgłosił chęć udzielenia Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi informacji dotyczących agentów CIA działających na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz lokalizacji ośrodków CIA na terenie Europy, działając tym samym na szkodę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki – państwa sojuszniczego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach NATO". Wskazani, że "w ramach czynności sprawczej nie uświadamiał sobie, że dokonanie tego czynu było niemożliwe, albowiem osoby te jedynie podszywały się pod przedstawicieli Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi".

Sąd zdecydował o karzę 1 roku pozbawienia wolności i przepadku przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa. Orzeczenie jest prawomocne.

Litwin zatrzymany przez ABW

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany w dniu 25 listopada 2025 roku przez prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Śledztwo, pod nadzorem prokuratora, prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego-Delegatura w Białymstoku.

"Postępowanie zostało zainicjowane czynnościami ABW Delegatury w Białymstoku, podjętymi w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez obywatela Litwy przestępstwa polegającego na zgłoszeniu chęci udzielenia Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi wiadomości dotyczących agentów CIA działających na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz lokalizacji ośrodków CIA na terenie Europy. W dniu 15 marca 2025 roku ww. obywatel Litwy został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i doprowadzony do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie ogłoszono mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Podejrzany, przesłuchiwany kilkukrotnie w ramach postępowania, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, które zostały zweryfikowane w oparciu o przeprowadzone czynności dowodowe. Jednocześnie ww. złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 kpk. W stosunku do ww. podejrzanego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" – podaje Prokuratura Krajowa w komunikacie.

