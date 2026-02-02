To już koniec. Polska mistrzyni olimpijska żegna się ze sportem

O swojej decyzji zawodniczka poinformowała w poniedziałek (2 lutego), w dniu swoich 32. urodzin. W nagraniu zamieszczonym na Instagramie podkreśliła, że chce zakończyć karierę "na szczycie i na własnych warunkach".

Sezon 2026 będzie jej ostatnim sezonem startowym, a jednym z ostatnich występów będzie Puchar Świata, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Krakowie, gdzie Mirosław planuje pożegnać się z polskimi kibicami.

– Tylko kilka ostatnich startów i ten rozdział dobiegnie końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią mnie, chociaż moja rola będzie się stopniowo zmieniać. To ogłoszenie jest głównie dla was – dla fanów, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata – powiedziała.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Nagłe ogłoszenie

Aleksandra Mirosław to jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek w historii wspinaczki sportowej. W 2024 r. w Paryżu zdobyła jedyny złoty medal olimpijski dla Polski na tych igrzyskach, a w swojej karierze sięgała trzykrotnie po tytuł mistrzyni świata (2018, 2019, 2025) oraz dwukrotnie po mistrzostwo Europy. Jest też aktualną rekordzistką świata we wspinaczce na czas.

Decyzja o zakończeniu kariery spotkała się z szerokim odzewem w mediach i wśród fanów sportu. Mirosław podkreśliła, że choć sport zawsze będzie ważną częścią jej życia, jej rola będzie się stopniowo zmieniać, a obecny sezon będzie zwieńczeniem jej wyjątkowej kariery.

Dla polskiego sportu to znaczący moment – odejście jednej z najbardziej utytułowanych zawodniczek, która przez lata była symbolem sukcesów na arenie międzynarodowej.

Czytaj też:

Agenci ICE przylecą na igrzyska do Włoch. "Nie są mile widziani"