"Tej obietnicy nie dotrzymali". Jest oświadczenie Polski 2050

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą innych posłów ogłosiła odejście z Polski 2050 i utworzenie nowego klubu parlamentarnego – Centrum. Z Polski 2050 odeszło 15 posłów i pięciu senatorów (przy czym tylko trzech senatorów zasili nowy klub).

Deklaracje przystąpienia do klubu Centrum zgłosiło 18 osób: Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Elżbieta Burkiewicz, Ewa Szymanowska, Grzegorz Fedorowicz, Izabela Bodnar, Jacek Trela, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Norbert Pietrykowski, Paulina Hennig-Kloska, Piotr Masłowski, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Ryszard Petru, Sławomir Ćwik i Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Ponadto z Centrum będą współpracować europoseł Michał Kobosko i była wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef. "Z pełnym przekonaniem i zaufaniem wspieram działania koleżanek i kolegów, posłanek, posłów i senatorów nowo powstałego Klubu Parlamentarnego Centrum. Będziemy budować i realizować idee pozbawione groźnych skrajności, wzmacniające bezpieczeństwo, dobrobyt Polek i Polaków oraz międzynarodową pozycję Polski" – zapowiedział Kobosko.

Polska 2050 reaguje na rozłam w partii

Partia Polska 2050 wydała oświadczenie. "Ludzie Polski 2050 dokonali demokratycznego wyboru. Wybrali przewodniczącą. Wybrali drogę zgodną z naszymi wartościami i naszym DNA. Wszyscy kandydaci obiecywali, że zaakceptują wyniki demokratycznych wyborów. Tej obietnicy nie dotrzymali. Posłowie, którzy opuścili Polskę 2050, nie potrafili pogodzić się z demokratyczną decyzją ludzi, którzy tworzą naszą partię" – wskazano.

"Misją klubu Polski 2050, na którą się umówiliśmy, jest reprezentowanie ludzi Polski 2050 i wspólne z nimi działanie na rzecz zobowiązań wobec wyborców. Klub Polski 2050 jest i będzie częścią koalicji 15.10 – z naszymi wartościami i celami wyrazistego centrum. Idziemy dalej. Z wizją i odwagą" – dodano.

