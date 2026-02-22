Porzucone dzieci praworządności

Dlaczego? O tym opowiedziała Magdalena Cielecka w podcaście „Wojewódzki & Kędzierski”. Ten pierwszy pytał aktorkę, czy czuje się „wykorzystanym dzieckiem liberalnej rewolucji”. – Trochę nas ta nowa władza wykorzystała i porzuciła? – zagaił. – Podcięto mi skrzydła. Czuję to bardzo wyraźnie. Nie angażuję się tak, jak kiedyś, i nie dlatego, że mi się nie chce czy nie mam na to siły, ale straciłam pewien rodzaj wiary w to, że to coś da. Jeśli, to chciałabym, żeby robili to młodsi – przyznała 53-latka. – Mnie zniechęciły trzy duże słowa: prezydent Karol Nawrocki – stwierdził Wojewódzki.