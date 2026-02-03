"Chodzi o zdradę Polski". Dobrzyński o zatrzymaniu pracownika MON

We wtorek rano Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzewanego o współpracę z obcym wywiadem. Jak wynika z ustaleń mediów, działania mężczyzny były monitorowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego od kilku miesięcy, a zgromadzony materiał dowodowy określany jest jako bardzo mocny.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zatrzymany to około 60-letni mężczyzna, który był zatrudniony w resorcie od lat 90. Według źródeł miał on bezpośrednio kontaktować się i spotykać z osobami zidentyfikowanymi jako przedstawiciele wschodnich służb specjalnych.

Dobrzyński podał szczegóły

Głos w sprawie zabrał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. – Pracownik, który był obserwowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, na którego służba zdobyła potężne, obciążające informacje potwierdzające, że ten pan zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj. Szpiegował na rzecz obcego wywiadu – przekazał na konferencji prasowej.

– Jest to pracownik długoletni. Jest to cywil. Nie jest to ani żołnierz, tym bardziej żaden oficer. Pracownik, który był obserwowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, na którego służba zdobyła potężne, obciążające informacje potwierdzające, że ten pan zdradzał Polskę, Polaków, nasz kraj. Szpiegował na rzecz obcego wywiadu – wskazał.

Dobrzyński powiedział, że "zatrzymania dokonali żołnierze służby kontrwywiadu wojskowego, ale przede wszystkim żołnierze Żandarmerii Wojskowej". – Zatrzymanie zostało zrealizowane na polecenie prokuratury. Temu panu przedstawiono informacje, dlaczego został zatrzymany, a następnie przeprowadzono czynności procesowe, polegające na tym, że zabezpieczone różnego rodzaju dokumenty. Ten pan jest w dyspozycji prokuratury wojskowej. Jest to bardzo poważna sprawa, bo chodzi o zdradę Polski – poinformował.