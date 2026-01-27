Incydent na krakowskim lotnisku. Ambasada Izraela grzmi o antysemityzmie

Na nagraniu udostępnionym w sieci widać mężczyznę, który awanturuje się z pasażerami jednego z samolotów. Była to grupa Żydów, którzy odmawiali modlitwę. Mężczyzna, którym okazał się Radosław Bazyluk, uczestnik programu "Eksperyment. Odsiadka" i zawodnik freak-fightów, wykrzykiwał do nich prowokacyjne hasła. Miał również popychać ich i obrażać.

– Wracajcie do Izraela. To nie tutaj. [...] To mój kraj, Polska. Dlaczego tu przyjeżdżacie? – krzyczał w języku angielskim.

Ambasada Izraela reaguje

Na zdarzenie zareagowała ambasada Izraela w Polsce. Dyplomaci określili zajście jako przejaw antysemityzmu oraz wezwali polskie władze do działania.

"Zdecydowanie potępiamy incydent o charakterze antysemickim, do którego doszło wczoraj wieczorem na lotnisku w Krakowie, gdzie grupa modlących się pasażerów pochodzenia żydowskiego została zaatakowana werbalnie i fizycznie przez miejscowego podróżnego. Eskalacji udało się zapobiec tylko dzięki opanowaniu wiernych i interwencji służb ochrony lotniska. Żydów nie należy pozbawiać prawa do praktykowania swojej religii. Będziemy nadal współpracować z polskimi władzami, aby zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości" – czytamy.

Incydent potwierdziła rzecznik krakowskiego lotniska.

– Zaraz po informacji, że jest pasażer, który zachowuje się agresywnie, interweniowała zarówno służba ochrony lotniska, jak i straż graniczna. Osoby, które zaatakował, czekały na inny lot, niż on. Do zdarzenia doszło w strefie zastrzeżonej, gdzie oczekiwali na wejście do samolotów. Po interwencji się uspokoił, ale niezależnie od tego będziemy analizować tę sytuację i decydować, czy jest szansa na podjęcie środków prawnych przeciwko niemu – przekazała Monika Chałaszek.

