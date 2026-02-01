Korespondencja Epsteina z polską modelką. "Czy byłem nagi?"

Opublikowana w piątek (30 stycznia) najnowsza i ostatnia transza materiałów z akt Epsteina zawiera ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. zdjęć.

Jak poinformował korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski, w ujawnionych dokumentach pojawia się korespondencja Epsteina z polską modelką Marianą Idźkowską. Ich kontakty zarówno przez Internet, jak i osobiste, trwały w latach 2014-2015. Modelka miała wówczas 28-29 lat.

Osobisty charakter relacji z Idźkowską

Z akt wynika, że relacja Idźkowskiej i Epsteina miała osobisty charakter. W jednej z wiadomości modelka napisała, że śnił jej się Epstein. "Czy byłem nagi?" – zapytał. W mailach pojawiają się także zdjęcia kobiety z Billem Gatesem, założycielem Microsoftu. Jej twarz została jednak zakryta i nie jest jasne, czy to Idźkowska.

"Fakt, że nazwisko Polki nie zostało ukryte, sugeruje, że rząd USA nie uznał jej za ofiarę Epsteina. Dokumenty nie wskazują też na jakiekolwiek niewłaściwe działania Idźkowskiej" – napisał Wałkuski w serwisie X.

Dziennikarzowi nie udało się skontaktować z modelką. "Pozostawione na jej kontach w mediach społecznościowych pytania o okoliczności i kontekst wiadomości od Epsteina pozostały bez odpowiedzi. Konto modelki na Instagramie już nie istnieje" – przekazał Wałkuski.

Nie był to pierwszy raz, kiedy nazwisko Idźkowskiej pojawiło się w korespondencji z archiwum Epsteina. Wcześniej wśród dokumentów znalazł się mail z 12 kwietnia 2014 r., który dotyczył katastrofy w Smoleńsku. Epstein wysłał modelce artykuł podważający teorie spiskowe w tej sprawie.

Akta Epsteina. Co jest w nowych dokumentach o Trumpie

Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo w celi więziennej w 2019 r., oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel nieletnimi w celach seksualnych. Sprawa stała się polityczna, gdy pojawiły się dowody na możliwe bliskie związki miliardera z Donaldem Trumpem, czemu ten publicznie zaprzecza.

Wzmianki o Trumpie pojawiają się w 3 tys. ujawnionych dokumentów. Nie ma w nich – jak dotąd – żadnego formalnego oskarżenia ani potwierdzonej informacji o jego bezpośrednim udziale w przestępstwach Epsteina.

