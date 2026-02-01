Sikorski o spotkaniu z prezydentem. "Dostałem propozycje"

W poniedziałek (26 stycznia) wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim poświęcone m.in. kwestii nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

Sikorski: Dostałem propozycje od prezydenta

W sobotę (31 stycznia) Sikorski był pytany w TVN24, czy na spotkaniu z prezydentem otrzymał jakieś konkretne propozycje dotyczące obsady placówek dyplomatycznych.

– Dostałem, ale o nazwiskach nie będziemy mówić, bo to jest po pierwsze nieładne wobec kandydatów, a po drugie niektórzy z nich są już na placówkach i to nie ułatwia im skuteczności – odpowiedział.

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24, podczas spotkania omawiana była też koncepcja, która pojawiała się już podczas wcześniejszych rozmów. Zgodnie z nią 80 proc. placówek miałoby zostać obsadzonych zawodowymi dyplomatami, 10 proc. dostałby prezydent, który miałby postawić na swoje nazwiska, zaś 10 proc. dostałoby MSZ.

– Konstytucja mówi, że prezydent powołuje, odwołuje, ale ustawa mówi, że robi to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Po zgodzie kandydata, po konwencie, w którym pan prezydent ma swojego przedstawiciela, po komisji spraw zagranicznych, po opinii kontrwywiadu, po zgodzie państwa przyjmującego. I to ja mam prawo składać wniosek – argumentował Sikorski.

Szef MSZ: Nawrocki chciałby stworzyć system prezydencki

Jego zdaniem "pan prezydent chciałby stworzyć system prezydencki bez zmiany konstytucji, ale na to nie ma zgody". – Ja odpowiadam przed Sejmem za służbę zagraniczną, więc nie oddam w czyjeś ręce polityki kadrowej MSZ – podkreślił.

– Prawo się nie zmieniło, prezydent Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Od pana prezydenta Nawrockiego nie mam jeszcze ani jednej – powiedział Sikorski.

Czytaj też:

Przełom w relacjach Nawrocki-Sikorski? "Mam nadzieję, że tak"