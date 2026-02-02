Epstein zabiegał o spotkanie z Putinem. "Czy był na twojej łodzi?"

W jednym z dokumentów Jeffrey Epstein jest określany jako "zarządca majątku Władimira Putina". Okazuje się również, że Epstein wielokrotnie omawiał możliwość spotkania z rosyjskim przywódcą, jednak nie jest jasne, czy doszło ono do skutku.

W ujawnionych przez amerykańskie służby dokumentach nazwisko Putina pada 1055 razy, a słowo "Rosja" – 5876.

Akta Epsteina. "Mam przyjaciela Putina"

Z opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA akt sprawy wynika, że Epstein przez wiele lat utrzymywał kontakty z Rosjanami z kręgów władzy. W jednym z ujawnionych e-maili z 2010 r. oskarżany o wykorzystywanie nieletnich finansista napisał: "Mam przyjaciela Putina". W innej wiadomości, z 27 października 2010 r., Epstein otrzymał pytanie: "Czy Putin był na twojej łodzi?".

Epstein kilkakrotnie omawiał ze swoimi rozmówcami, m.in. byłym premierem Norwegii, a wówczas sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjornem Jaglandem, plany spotkań z Putinem. W maju 2013 r. Epstein ustawił w e-mailu przypomnienie o treści" "Jagland Putin Soczi".

W czerwcu 2013 r. amerykański finansista napisał do nieznanego adresata, że w jego mieszkaniu w Paryżu będzie nocował założyciel Microsoftu Bill Gates. Dodał, że "Putin jest mile widziany, by dołączyć na kolację". W styczniu 2014 r. miliarder napisał z kolei do Jaglanda z prośbą o organizację spotkania z przywódcą Rosji, podkreślając, że nie może do niego dojść w szwajcarskim Davos, bowiem "jest tam zbyt wielu ludzi". "Poza tym, możesz wyjaśnić Putinowi, że powinna być zaawansowana rosyjska wersja bitcoina. To byłby najbardziej zaawansowany globalny instrument finansowy" – napisał. W innych wiadomościach wielokrotnie wspominał o rosyjskich kryptowalutach.

Epstein jeszcze raz zwrócił się do byłego premiera Norwegii z prośbą o umówienie spotkania z Putinem 20 czerwca 2018 r. Z dokumentów wynika również, że planował odwiedzenie Rosji w czasie piłkarskich mistrzostw świata w 2018 r. oraz występował o wizę na przyjazd do Moskwy w kwietniu 2019 r.

Czytaj też:

Korespondencja Epsteina z polską modelką. "Czy byłem nagi?"Czytaj też:

Polski tenisista w aktach Epsteina. "Dzwoń w każdej chwili"