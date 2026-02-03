"Wicepremier" przekazywał Epsteinowi tajne dokumenty rządu

W jednym z e‑maili z 2009 r. Mandelson – wtedy kluczowy polityk w rządzie Gordona Browna – przesłał Epsteinowi poufne propozycje ekonomiczne i dyskusje o polityce fiskalnej, które były adresowane do premiera i jego doradców.

W innych wiadomościach Mandelson, nazywany przez Epsteina "wicepremierem", informował go o planach dotyczących dużego pakietu ratunkowego UE dla strefy euro o wartości 500 mld dolarów, a także o wewnętrznych rozmowach dotyczących utworzenia koalicji rządowej.

Jak podaje BBC, doniesienia analizuje policja pod kątem ewentualnego nadużycia władzy.

Kolejne akta Epsteina ujawnione. 3 mln nowych dokumentów

Sprawa wyszła na jaw po ujawnieniu nowych dokumentów ze sprawy Epsteina. Amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował w piątek (30 stycznia) 3 mln nowych stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo.

W poniedziałek (2 lutego) media podały, że Epstein wysłał przelewy o łącznej wartości ok. 75 tys. dolarów na konta powiązane z Mandelsonem i jego ówczesnym partnerem (obecnie mężem) w latach 2003-2004. Nie jest jasne, czy te środki faktycznie trafiły na konta, a Mandelson twierdzi, że nie pamięta tych płatności ani nie ma ich w swojej dokumentacji.

Prominentny brytyjski polityk w ogniu skandalu. Przelewy i zdjęcie w bieliźnie

W ujawnionych aktach pojawiły się również zdjęcia przedstawiające Mandelsona w bieliźnie (t‑shirt i slipy) stojącego obok kobiety, której twarz została zakryta. Nie wiadomo, gdzie i kiedy fotografia została zrobiona. Mandelson powiedział, że nie potrafi określić miejsca ani tego, kim jest kobieta ze zdjęcia.

W związku z ujawnionymi dokumentami Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, tłumacząc, że nie chce "powodować dalszego wstydu" dla ugrupowania z powodu swoich powiązań z Epsteinem.