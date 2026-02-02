Były ambasador w aktach Epsteina. Przelewy i zdjęcie w bieliźnie

Chodzi o lorda Petera Mandelsona – byłego brytyjskiego ministra, polityka Partii Pracy, a później ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych.

W opublikowanych dokumentach z Departamentu Sprawiedliwości USA pojawiły się zapisy, które sugerują, że Jeffrey Epstein wysłał przelewy o łącznej wartości ok. 75 tys. dolarów na konta powiązane z Mandelsonem i jego ówczesnym partnerem (obecnie mężem) w latach 2003-2004.

Nie ma jasności, czy te środki faktycznie trafiły na konta, a Mandelson twierdzi, że nie pamięta tych płatności ani nie ma ich w swojej dokumentacji – podaje BBC.

Zdjęcie byłego ambasadora w bieliźnie

W ostatnio ujawnionych aktach pojawiły się zdjęcia przedstawiające Mandelsona w bieliźnie (t‑shirt i slipy) stojącego obok kobiety, której twarz została zakryta. Nie wiadomo, gdzie i kiedy fotografia została zrobiona. Mandelson powiedział, że nie potrafi określić miejsca ani tego, kim jest kobieta ze zdjęcia.

W związku z ujawnionymi dokumentami Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, tłumacząc, że nie chce "powodować dalszego wstydu" dla ugrupowania z powodu swoich powiązań z Epsteinem.

Nie ma oficjalnych zarzutów karnych wobec Mandelsona w związku z tą sprawą. Jego powiązania z Epsteinem dotyczą głównie kwestii finansowych i publicznych wizerunkowych konsekwencji ujawnionych w dokumentach.

Akta Epsteina. 3 mln nowych dokumentów

3 miliony stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina zostały opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w piątek (30 stycznia). To największy zbiór dokumentów udostępniony przez rząd USA od czasu, gdy w zeszłym roku nakazano ich ujawnienie.

Czytaj też:

Korespondencja Epsteina z polską modelką. "Czy byłem nagi?"