Clintonowie zmuszeni do zeznań ws. Epsteina. Co naprawdę wiedzą?

Zeznania mają odbyć się przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów w ramach trwającego śledztwa.

Jak podkreślił Angel Urena, zastępca szefa sztabu Clintona, para chce ustanowić precedens, który dotyczy wszystkich. "Powiedzieli wam pod przysięgą, co wiedzą, ale was to nie obchodzi. Ale były prezydent i była sekretarz stanu przybędą" – napisał Urena w mediach społecznościowych.

W połowie stycznia komisja ds. nadzoru zagłosowała za postawieniem Clintonów w stan oskarżenia za obrazę Kongresu, po ich wcześniejszej odmowie stawienia się na przesłuchania.

Dlaczego Clintonowie zgodzili się zeznawać przed Kongresem?

Odmowa złożenia zeznań może skutkować zarzutami i karą więzienia. Media przypominają, że podczas prezydentury Joe Bidena dwaj doradcy Donalda Trumpa, Steve Bannon i Peter Navarro, spędzili po cztery miesiące w więzieniu za zignorowanie wezwań komisji śledczej badającej szturm na Kapitol.

Do tej pory Clintonowie nie zostali oskarżeni o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Przedstawiciele byłego prezydenta podkreślają, że Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem, ale nie posiadał wiedzy o jego przestępczej działalności i zerwał z nim kontakty w 2006 r.

Akta Epsteina. 3 mln nowych dokumentów

3 mln nowych stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina zostały opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w piątek (30 stycznia). To największy zbiór dokumentów udostępniony przez rząd USA od czasu, gdy w zeszłym roku nakazano ich ujawnienie.

Epstein popełnił samobójstwo w 2019 r. podczas pobytu w areszcie. Jego partnerka Ghislaine Maxwell odsiaduje 20-letni wyrok za współudział w handlu nieletnimi kobietami w celu wykorzystywania seksualnego.

Czytaj też:

Kolejna polska modelka w dokumentach Epsteina. "Przerażające"