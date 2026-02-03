Rzecznik rządu o nowych projektach ustaw i składzie zespołu ds. Epsteina

Na początku poinformował, że Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw, następnie przedstawił przykłady treści w internetu, które zdaniem rządu stanowią dezinformację, a w kolejnej części odpowiedział na kilka pytań od dziennikarzy.

Trzy projekty ustawy przyjęte przez Radę Ministrów

Chodzi o nowelizację ordynacji podatkowej, obiecując, że będą zmiany o charakterze deregulacyjnym. – Będzie mniej biurokracji, więcej jasnych zasad, lepsza ochrona podatników, prawo stanie się bardziej przewidywalne, a Urząd Skarbowy nie będzie mógł przedłużać w nieskończoność spraw podatkowych – zapowiedział rzecznik.

Drugi projekt dotyczy nowelizacji ustawy o finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami i większą elastyczność dla urzędów. Trzeci projekt ma zmienić kodeks postępowania karnego. – To przepisy, które mają wzmocnić skuteczność walki z najpoważniejszymi formami korupcji o charakterze międzynarodowym. Chodzi o to, żeby te sprawy zostały przeniesione z właściwości rozpatrywania sądów rejonowych do sądów okręgowych, by zajmowali się nimi bardziej doświadczeni sędziowie – powiedział Szłapka.

Rzecznik rządu: Skład zespołu ds. Epsteina nie będzie jawny

Pierwsze z nich dotyczyło zapowiedzianego przez premiera zespołu ds. polskich wątków w aferze Epsteina. – To jest zespół, który powstaje w koordynacji na polecenie premiera, bo sprawa jest bardzo poważna. To jest kwestia po pierwsze potencjalnych wątków polskich, w mediach się na ten temat informacje pojawiały. Po drugie jest wystarczająco dużo dowodów przestrzeni publicznej na to, żeby sądzić, że jest to sprawa realizowana przez rosyjskie służby, co bezpośrednio może także zagrażać polskiemu bezpieczeństwu – powiedział Szłapka.

– Oprócz tego oczywiście, że jest to odrażające, ale z tych dwóch powodów jest to sprawa, którą należy się zająć w sposób systemowy i na polecenie premiera taki zespół powstanie – mówił dalej rzecznik rządu. – W koordynacji minister Waldemar Żurek, prokurator generalny oraz minister Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych. Przewodniczył temu zespołowi będzie pan minister Żurek i będzie się składał z prokuratorów, policji i funkcjonariuszy służb, najbardziej profesjonalnych, zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami dochodzeniowymi, śledczymi i analizą tego typu materiałów, po to żeby można było prowadzić dalsze postępowanie – powiedział rzecznik.

– Skład tego zespołu nie będzie jawny. W tej sprawie komunikował będzie pan minister Żurek, ale on rozpocznie działania niezwłocznie. To będzie wąski zespół. [...] To jest ponad 3000 dokumentów, których samo przeanalizowanie jest czasochłonne i to są sprawy, które muszą być przeanalizowane. W mediach pojawiły się polskie wątki – chociażby z tego względu polskie służby po prostu z największą starannością muszą się tą sprawą zająć – mówił Szłapka.

