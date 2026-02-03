Działacz KO na czele państwowej spółki w Kłodzku

Co warte podkreślenia, spółka należy do Polskiej Grupy Uzdrowisk, której właścicielem jest państwowy KGHM. Informację jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska. Okoliczności wyboru oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego budzą jednak pytania części lokalnych samorządowców.

Niejasne okoliczności odwołania poprzedniego prezesa

Polska Grupa Uzdrowisk to jeden z liderów rynku turystyki medycznej w kraju. Spółka specjalizuje się w leczeniu uzdrowiskowym, rehabilitacji, usługach SPA i medycynie estetycznej. Uzdrowiska Kłodzkie prowadzą działalność w Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie-Zdroju. W listopadzie 2025 roku ze stanowiska prezesa Uzdrowisk Kłodzkich odwołano Tomasza Pełyńskiego, działacza ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalnie wskazywano, że powodem mogły być wyniki finansowe spółki. Następnie ogłoszono konkurs na nowego prezesa, do którego zgłosił się m.in. Michał Cisakowski, będący wówczas etatowym członkiem zarządu powiatu kłodzkiego.

Pierwsze postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ Cisakowski miał nie złożyć w wymaganym terminie formalnej rezygnacji z funkcji w zarządzie powiatu. Konkurs ogłoszono ponownie w styczniu 2026 roku. Wkrótce po publikacji ogłoszenia samorządowiec złożył rezygnację, która została przyjęta przez radę powiatu 14 stycznia. Następnie ponownie przystąpił do konkursu i po rozmowie kwalifikacyjnej został wybrany na stanowisko prezesa.

Nieprawidłowości w procesie rekrutacji?

Według relacji anonimowych samorządowców, przytaczanych przez portal, przebieg rozmów kwalifikacyjnych miał być bardzo krótki – kandydaci mieli otrzymywać około 15 minut na spotkanie z radą nadzorczą. Zwracano także uwagę na krótki czas na przygotowanie do kolejnych etapów rekrutacji.

Sama Polska Grupa Uzdrowisk zapewnia, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w spółce. Jak przekazano, o wyborze miały zdecydować kwalifikacje merytoryczne, doświadczenie w zarządzaniu oraz koncepcja rozwoju spółki przedstawiona przez kandydata. Spółka nie podaje liczby osób, które brały udział w konkursie, tłumacząc to ochroną prywatności kandydatów.

Cisakowski objął stanowisko prezesa 26 stycznia 2026 roku. Nadal pozostaje radnym powiatu kłodzkiego. W przeszłości pracował m.in. w starostwie powiatowym oraz w miejskiej spółce mieszkaniowej.

