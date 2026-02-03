Rosja uderzyła podczas wizyty szefa NATO. Jest reakcja

W nocy z wtorku na środę kilkaset rosyjskich dronów uderzyło w obiekty energetyczne i domy mieszkalne na Ukrainę. Atak nastąpił mimo zapewnień Putina, że powstrzyma się od uderzeń w okresie mrozów.

Rosja czyni postępy, ale ponosi straty

Mark Rutte w swoim przemówieniu w ukraińskim parlamencie stwierdził, że nocny atak Moskwy pokazuje, iż Rosjanie nie podchodzą poważnie do kwestii pokoju. Jednocześnie szef NATO podkreślił, że prezydent USA Donald Trump i jego współpracownicy starają się powstrzymać rozlew krwi.

Rutte, zapewniając o wsparciu ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyznał jednocześnie, że NATO zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest jeszcze większa pomoc i to w trybie pilnym.

Polityk zwrócił uwagę, że mimo gotowości Putina do dalszego ponoszenia ofiar przez Rosję, wszelkie postępy na polu walki przychodzą Moskwie "bardzo drogo". Jak zaznaczył, mimo wsparcia Chin, Korei Północnej i Iranu "putinowska gospodarka nadal cierpi", a większa presja na rosyjską flotę cieni "również przynosi efekty".

Polska poderwała myśliwce

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę we wtorek rano Wojsko Polskie poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – poinformowało przed godz. 4:00 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

