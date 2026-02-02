Kreml sygnalizuje gotowość do współpracy gospodarczej i technologicznej, jednocześnie ostrzegając Waszyngton przed kontynuowaniem dotychczasowej polityki wobec Rosji.

Rosja liczy na pełne uzdrowienie relacji

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu wynika, że rosyjska dyplomacja liczy na "pełne uzdrowienie" stosunków z USA pod warunkiem uwzględnienia interesów Moskwy. Rosyjskie władze pozytywnie oceniają dotychczasowe rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie, wskazując na wcześniejsze spotkania przywódców obu państw jako moment przełomowy dla relacji bilateralnych.

Rosja sugeruje odejście od sporów politycznych na rzecz współpracy praktycznej. Wśród postulatów znalazły się m.in. przywrócenie bezpośrednich połączeń lotniczych, rozwiązanie sporów majątkowych dotyczących placówek dyplomatycznych oraz rozwój współpracy gospodarczej. Moskwa oferuje Stanom Zjednoczonym dostęp do projektów związanych z węglowodorami, minerałami krytycznymi i pierwiastkami ziem rzadkich, a także współpracę w Arktyce, sektorze sztucznej inteligencji oraz technologiach kosmicznych.

Kategoryczny głos w sprawie zachodnich wojsko na Ukrainie

Jednocześnie rosyjskie MSZ podkreśla, że nie zaakceptuje obecności zachodnich sił wojskowych na terytorium Ukrainy. Według Moskwy rozmieszczenie zagranicznych jednostek wojskowych byłoby traktowane jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. W komunikacie pojawiła się także ostra krytyka Niemiec. Rosyjscy dyplomaci oskarżają Berlin o podsycanie antyrosyjskich nastrojów w Europie i wykorzystywanie napięć do uzasadniania wzrostu wydatków zbrojeniowych. Moskwa ostrzega, że ewentualne rozmieszczenie niemieckich wojsk w Ukrainie mogłoby doprowadzić do ich uznania za cele militarne.

Rosyjskie władze przekonują, że przedstawione propozycje zostały już przekazane stronie amerykańskiej i oczekują na reakcję Waszyngtonu. Moskwa podkreśla, że dalszy rozwój relacji będzie zależał od gotowości USA do, jak podkreślono w komunikacie, pragmatycznej współpracy opartej na wzajemnych korzyściach.

